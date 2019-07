vor 9 Min.

Ein bunter Himmel zum Abschluss

An der Grund- und Mittelschule in Diedorf erhielten 24 Jugendliche jetzt ihre Abschlusszeugnisse.

24 Jugendliche erhalten ihre Zeugnisse. Schule startet neues Modell

Ein besonderer Augenblick an der Grund- und Mittelschule Diedorf: 24 Absolventen erhielten bei der Entlassfeier ihr Zeugnis. 18 erreichten den qualifizierten Abschluss der Mittelschule, sechs den erfolgreichen Abschluss. Maximilian Reuter und Abel Tesfalem wurden als Klassenbeste von Bürgermeister Peter Högg geehrt.

Das Lehrerkollegium freute sich über die Erfolge der Schüler. Sechs von ihnen beginnen eine Berufsausbildung. Albulana Dzemaili und Laura Weimer luden die Gäste ein, Luftballone mit Zukunftswünschen für die Jugendlichen auf die Reise zu schicken. Ein bunter Himmel zum Abschluss der Feier.

Dass die Mittelschule eine weiterführende Schule im wahrsten Sinne des Wortes ist, zeigte jetzt auch das „9+2-Modell“, das im kommenden Schuljahr startet. Schüler, die keinen M-Zug an der Mittelschule besucht haben, aber dennoch das Potenzial für einen weiteren Schulabschluss haben, werden in zwei Jahren auf die Prüfung des mittleren Bildungsabschlusses vorbereitet. Elf Schüler des Jahrgangs nutzen diese Chance. „Eine Bereicherung für die Schullandschaft in Diedorf“, sagte Bürgermeister Peter Högg und bedankte sich bei der Schulleiterin Christine Mayr für deren Einsatz beim Zustandekommen der neuen Klasse. (AL)

