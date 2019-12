Ein dickes Lob für das Gersthofer Loch

Es ist an der Zeit, hier einmal eine Lanze zu brechen für ein übel beleumundetes Nichts: das Loch.

Offiziell definiert als offene Stelle, an der die Substanz nicht mehr vorhanden ist, hat es das Loch nicht leicht. Taucht es zur Unzeit in Socken oder Unterhosen auf, bedeutet das das baldige Aus für diese Lieblingstextilien – Ehemänner wissen, wovon die Rede ist.

Auch als Loch im Schuh oder Loch in der Kasse findet es wenig Freunde. Aus Verzweiflung hat sich so manches Loch deshalb aufgestellt, wandelt jetzt als Tor durch die Weltgeschichte und hat es am Ende auch nicht besser, wenn es auf der falschen Seite fällt. Genug vom Sport und stattdessen in die Welt der Lokalpolitik, wo das Loch endlich, endlich zu echten Ehren gelangt.

Nie war es so wertvoll wie heute

In Gersthofen kreist diese städtische Politik seit einem Jahrzehnt um eine substanzlose Stelle beachtlichen Ausmaßes, und das mit vollem Recht. Das Gersthofer Loch hat schließlich allerhand zustande gebracht– nicht zuletzt bei diversen Besitzerwechseln Gebühren und Abgaben in Millionenhöhe. Das ist ganz schön viel für ein Nichts, und deshalb wollen jetzt bedeutende Kräfte dieses Wunder-Loch für die Stadt haben. Das wiederum bedeutet, dass sich noch viele wundern könnten, was aus diesem Loch wird. Sicher ist indes eines: Nie war es so wertvoll wie heute.

