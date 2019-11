Ein erfolgreiches Ölgeschäft aus Herbertshofen

Plus Der Industriemeister Anton Fries wurde nach der Insolvenz seines Arbeitgebers arbeitslos und machte sich selbstständig. Nun feiert er das 25-jährige Bestehen.

Das Jahr 1993 war für Anton Fries und seine Familie kein leichtes Jahr. Die Insolvenz ihres Arbeitsgebers machte das Ehepaar arbeitslos – und das zu einer Zeit, in der sie gerade ein Haus gebaut und Eltern einer Tochter geworden waren. Doch der gelernte Dreher und Industriemeister hatte bereits vorgebaut. Noch während seiner Zeit als Abteilungsleiter im Maschinenbau begann er eine kaufmännische Weiterbildung zum Betriebswirt des Handwerks - und legte damit auch den Grundstein für seine Selbstständigkeit. Im Jahr 1994 eröffnete er die Anton Fries Maschinenbau GmbH und feiert damit heuer sein 25-jähriges Firmenjubiläum. Seine Frau arbeitet ebenfalls im Betrieb und auch seine Tochter wird nach der Elternzeit (Fries’ zwei Enkel sind ein und drei Jahre alt) wieder einsteigen.

Begonnen hat das Unternehmen im Meitinger Ortsteil Erlingen, nahe dem Geburtsort von Fries, der ursprünglich aus Westendorf stammt. Er ist vor sechs Jahren nach Rehling (Landkreis Aichach-Friedberg) umgezogen, um dort auf einem größeren Grundstück seiner Leidenschaft, der Gartenpflege und dem Gemüseanbau, nachkommen zu können.

Ölpresse vor 20 Jahren selbst entwickelt

In Erlingen konnte Fries einst eine Halle anmieten. Fünf Jahre später kaufte er einen Teil des Gewerbeareals, in dem die Firma noch heute sitzt - im Deutzring im Meitinger Ortsteil Herbertshofen. Was in der großen Halle erschaffen wird, die mittlerweile komplett im Besitz des Unternehmers ist, wissen nur die Wenigsten.

Mit seinen Ölpressen, die er vor 20 Jahren selbst entwickelt und für die er im Jahr 2004 erstmals und 2008 für die Erweiterung um eine Filteranlage den Bayerischen Staatspreis bekommen hat, hat er einen wahren Verkaufsschlager kreiert. Exportiert wurden die Ölpressen von Fries bereits in 72 Länder diese Erde, erklärt der Unternehmer. Zudem haben sie „sein Leben bereichert“. Durch den Direktvertrieb ins Ausland, seine Vertriebspartner sowie Messebesuche in Ländern wie Brasilien und Marokko, den Versand seiner Maschinen nach Paraguay und Argentinien, habe er viele Länder bereisen können.

Rosig stand es um diesen Sektor des Unternehmens allerdings nicht immer, denn etwa zwei Jahre nachdem die Ölpresse auf den Markt gekommen ist, brachte die Einführung der Pflanzenölsteuer das Geschäft beinahe zum Einstürzen. 100 Maschinen hatte Fries vorproduziert auf Lager, als die Regierung die Steuer verhängte und damit diesen Teil seines Unternehmens in einen massiven Sinkflug brachte. Heute hat sich dieser Geschäftsbereich nicht nur stabilisiert, sondern auch weiterentwickelt: An der Elfenbeinküste und in Madagaskar stehen nun die Fries’schen Ölpressen, um Kakaopulver und Kakaobutter herzustellen.

Hersteller für Bremsscheiben und künstliche Hüftgelenke

Ausbalancieren konnte der Unternehmer diese Schieflage damals vor allem deswegen, weil die Ölpresse nur eines seiner beruflichen Standbeine war. Im klassischen Maschinenbau hatte er sich längst etabliert - als Hersteller für Bremsscheiben, künstliche Hüftgelenke sowie für zahlreiche Eigenkreationen, kurz um: für Dreh- und Frästeile für die Industrie.

Um beiden Bereiche seines Unternehmens erfolgreich zu führen, setzt Fries in seinem Betrieb auf einen Mix aus Technik und die Fähigkeit seiner 16 Mitarbeiter. 18 CNC-gesteuerte Maschinen (die Modernste davon hat 12 CNC-gesteuerte Achsen, die gleichzeitig arbeiten können) stehen in seiner Lagerhalle. Zwei Roboter gehören ebenfalls zur Ausstattung. Den ersten Roboter hat Fries vor etwa fünfeinhalb Jahren angeschafft - nicht um Arbeitsplätze zu sparen, sondern um Arbeitsplätze zu „humanisieren“, wie der Unternehmer erklärt. Als Spezialist im Hartdrehbereich hat vor dem Einsatz des Roboters ein Mitarbeiter 400 Drehteile händisch einstecken müssen; heute übernimmt diese Arbeit der „Kollege Roboter“, wie Fries erklärt. Der Mitarbeiter, der vorher diesen Job gemacht hat, ist nun in der Qualitätssicherung tätig und sieht seinem Roboter-Kollegen genau auf die automatisierten Greifarme.

Der Unternehmer ist sehr bedacht auf seine Mitarbeiter

Fries bezeichnet diese Form der Einbindung von Robotern als „arbeitsergonomisch“; der Unternehmer ist sehr bedacht auf seine Mitarbeiter, obgleich es ihm auch recht schwerfällt, geeigneten Nachwuchs zu finden. Einer seiner Azubis stach dennoch ganz besonders hervor. Vor etwa fünf Jahren wurde der Meitinger Mittelschüler, der eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei Fries absolvierte, gleich doppelt ausgezeichnet: Er wurde bayernweiter Kammersieger und zum besten Zerspannungsmechaniker im bundesweiten Wettbewerb.Dass der prämierte Azubi heute nicht mehr im Unternehmen ist, hat im Übrigen nichts mit der Arbeit selbst zu tun. Allerdings habe er sich mittlerweile zum Techniker weitergebildet und sei in einem Konstruktionsunternehmen tätig, so Fries.