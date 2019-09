26.09.2019

Ein gastliches Haus voller Erinnerungen

Hansi Metzner lebt in den Räumen, deren Ausstattung ihre bewegte Familiengeschichte wie auch ihre selbstbewusste Persönlichkeit widerspiegeln. Ein Hausbesuch.

Von Hermann Schmid

50 Jahre sind vergangen, seit dieses Einfamilienhaus im Osten von Königsbrunn erbaut wurde, noch immer strahlt es die dezente Eleganz der späten 1960erJahre aus. Doch wer die Bewohner besucht, der betritt Räume, die weiter zurückführen ins letzte Jahrhundert, auch in die Vergangenheit der Hausherrin und ihrer Familie.

Die Zeitreise beginnt schon im großzügigen Flur. Die Jacke des Besuchers wird in einem bemalten Bauernschrank deponiert, dessen Türen die Jahreszahl „1836“ schmückt. Kein Familienerbstück, so erfährt man, er wurde zugekauft. Gegenüber an der Wand eine vielseitige Mischung: Bilder und Drucke, darunter das Familienwappen der Familie Metzner, eine Kinderzeichnung, signiert mit „Clara“, eine Kopie vom Kopf des Bamberger Reiters, ein Bierkrug, ein Hinterglasbild. Unter diesem Dach findet vieles zusammen.

All das erschließt sich aber nur, wenn die Hausherrin ihre Erinnerungen an die vielen Stücke an den Wänden, in den Regalen und Vitrinen mit den Besuchern teilt. Johanna Metzner, die Witwe des früheren Königsbrunner Bürgermeisters Adam Metzner, die schon in früher Kindheit „Hansi“ gerufen wurde und diesen Namen über 90 Jahre hinweg im privaten und öffentlichen Umgang behalten hat, Hansi Metzner also, tut das gerne. So erfährt man, dass viele der Möbel und Dekorationsstücke aus der Familie ihrer Mutter Emilie Wilka stammen. Die musste im Sommer 1946 wie fast alle deutschstämmigen Bewohner das Sudetenland verlassen. Doch weil ihr Mann Friedrich, Hansis Vater, als Gegner der Nationalsozialisten im KZ Dachau ermordet worden war, wurde ihr gestattet, den umfangreichen Hausrat der Familie mitzunehmen. In der neuen Heimat Franken lernte Hansi Wilka den jungen Schullehrer Adam Metzner kennen. Sie heirateten und kamen Anfang der 1950er-Jahre nach Königsbrunn.

Ende der 1960er-Jahre war Adam Metzner schon Rektor der König-Otto-Volksschule (heute Grundschule Nord), zudem Stadtrat und 2. Bürgermeister der frisch gekürten „Stadt auf dem Lechfeld“. Als die fünfköpfige Familie in ihr neues Eigenheim zog, wurde es mit zahlreichen Erinnerungsstücken möbliert.

Vieles stammt vom Bauernhof der Eltern

Viele davon stammten aus dem großen Bauernhof, den die Eltern ihrer Mutter am „Großen Teich“ nahe Karlsbad bewirtschaftet hatten – zum Beispiel die großen Backformen, Pfannen und Siebe aus Kupfer, die in der kompakten Küche eine Wand schmücken. Vom Bauernhof stammen auch die Rosenkränze und kleinen Kruzifixe, die schon ihre Mutter aufbewahrt hat. Sie hängen jetzt im Esszimmer. Darüber hat die Hausherrin eine Reihe Porzellan-Sammelteller platziert, mit bunten Motiven aus Märchen und Opern, wie sie in den 1980er-Jahren in Mode waren. Zwei geschnitzte und bemalte Putten flankieren den Rundbogen, durch den man ins großzügige Wohnzimmer geht.

Hansi Metzner vor einigen der Ölbilder ihres verstorbenen Mannes.

Hansi Metzner steht zu dieser stilistischen Vielfalt mit dem ruhigen Selbstbewusstsein, das typisch für sie ist. Sie habe niemals Wert darauf gelegt, ihr Heim so zu gestalten, wie es anderen Leuten gefallen könnte, stellt sie fest. „Dieses Haus beherbergt lauter Dinge, die mich an vieles erinnern.“ Und beim Rundgang mit dem Besucher werden diese Erinnerungen wieder lebendig.

Im Wohnzimmer fallen die vielen Porzellanfiguren ins Auge. Große und kleine, in Vitrinen, auf Regalen, in der Schrankwand. Hansi Metzner greift die Figur heraus, die am Anfang dieser Leidenschaft stand: Die kleine Tänzerin brachte ihr ein Bekannter 1940 aus Italien mit. „Ich hab dann immer wieder was geschenkt bekommen“, erzählt sie, „und schon als Kind gesammelt.“ Auf ein Porzellankunstwerk weist sie besonders hin: die Figur des „Bamberger Reiters“, die ihr vor vielen Jahren der damalige Bamberger Bürgermeister überreicht hat. Die Familie ihres Mannes hat in Bamberg vielfältige Verbindungen.

Jeder Raum hat einen Schwerpunkt

Jeder Raum hat seinen Schwerpunkt, der freilich auf den ersten Blick nicht gleich zu erkennen ist. Im kleinen „Salon“ neben dem Wohnzimmer hängen von Adam Metzner nun rund ein Dutzend Ölbilder, meist mit bäuerlichen Motiven. Der talentierte Hobbymaler hat sich über viele Jahre hinweg beim Gestalten mit Farbe und Pinsel entspannt. Ein früheres Kinderzimmer im ersten Stock beherbergt, neben Puppen, Porzellanfiguren und einem Ölbild, viele Fotoalben der Familie. Einige dokumentieren mit traditionellen Schwarz-Weiß-Porträts die Familiengeschichte, andere zeigen in kräftigen Farben den vielfältigen geselligen Umgang von Hansi und Adam Metzner.

Diese Porzellanfigur des „Bamberger Reiters“ erhielt Hansi Metzner von einem früheren Bamberger Bürgermeister.

Der spielte sich oft im Keller des Hauses ab. Dort hatte das Paar einem gastlichen Raum eingerichtet. Der quadratische Tisch unter der blauen Decke, an dem locker 14 Personen Platz finden, sei symbolträchtig aus zwei Tischen zusammengesetzt, verrät Hansi Metzner, „einer von der Mama und einer von den Schwiegereltern“. An der Holzverkleidung hängen Hinterglasbilder, die ihr Mann gefertigt hat. Auf dem Bord darüber steht eine lange Reihe von Bierkrügen, von historisch anmutenden bis zu diversen Jubiläumskrügen, die sich im Laufe eines Lebens in der (bayerischen) Kommunalpolitik so ansammeln. Hat Adam Metzner dabei auch so manchen Bock geschossen? Oder von wem stammen die Trophäen, die eine Wand zieren? Die „Geweihle“ stammten noch von ihrem Vater, erzählt Hansi Metzner. Der hatte neben Jura auch Forstwirtschaft studiert und in den 1930er-Jahren Wälder in der Steiermark verwaltet.

Ein geselliger Treffpunkt

Gelegentlich lädt Hansi Metzner noch immer in ihre „Bauernstube“ ein. In früheren Jahrzehnten muss sie ein sehr geselliger Treffpunkt gewesen sein. Davon erzählt das Gästebuch, dessen erster Eintrag vom 29. Juni 1970 stammt. „Glück auf“ wünschte damals der Familie Metzner kein Geringerer als Franz Josef Strauß, mehrere Bundestags- und Landtagsabgeordnete der CSU unterschrieben auf der nächsten Seite. Nach dreimaligem Umblättern stößt man auf die Unterschrift von Conrad Ahlers, der Anfang der 1970er-Jahre Regierungssprecher von Willy Brandt war. Man sieht: Im Hause Metzner kannte Gastfreundschaft und Geselligkeit keine Parteigrenzen.

Ein bunter Reigen von Besuchern taucht in den Seiten des Gästebuches auf: die Ballonfahrer, die bei der Gautsch abhoben, und die Frauen der Gautsch-Schausteller, die Hansi Metzner jeden Sommer zu Kaffee und Kuchen einlud; die pensionierten Arbeiter der Stadt ebenso wie Gäste aus der Partnerstadt Rab.

Stichworte wie „frohe Abendrunde“, „guter Frankenwein“ finden sich im Buch immer wieder, häufig auch ein Lob für das „sehr leckere Essen“ für die „Gastgeberin und Superköchin“. Darauf angesprochen, reagiert Hansi Metzner gelassen: „Ich habe selber gerne gut gegessen, und dann lernt man das.“

Während der Besucher durch das dicke Buch blättert, steht Hansi Metzner mehrmals auf, holt Mappen mit Briefen, Fotos, Dankeskarten, die ihr vielseitiges Engagement illustrieren, sei es als Leiterin des Seniorenkreises St. Ulrich über Jahrzehnte hinweg, sei es lange als Kreisreferentin der Sudetendeutschen Landsmannschaft, sei es im Einsatz für die „Stiftung Aktion Jugend Dritte Welt“ der Salesianer in den 1990er-Jahren. „Ich heb halt alles auf“, sagt Hansi Metzer dazu mit leichtem Schulterzucken.

Wie lebt es sich mit so vielen Erinnerungen? Ihr ältester Sohn Joachim, der inzwischen selbst das Rentenalter erreicht und wieder sein altes Kinderzimmer – mit vielen Erinnerungsstücken – bezogen hat, kommt damit gut klar. „Das ist mir wichtig, das ist ein Teil der Familie“, sagt er, „und diese vielen Kleinigkeiten spiegeln auch den Charme meiner Mutter wider.“

