00:32 Uhr

Ein großer Abend mit Kammermusik

Henschel-Quartett begeistert mit Mozart und Mendelssohn im Diedorfer Eukitea

Von Stephanie Knauer

Carnegie Hall, Vatikan, der spanische Hof und schließlich Eukitea – das Diedorfer Theater hat in der illustren Location-Liste des weltberühmten Henschel-Quartetts bisher gefehlt. Am Dienstag schloss sich die Lücke und die Henschels gaben mit Gastbratschist Andreas Höricht ein umjubeltes Konzert.

Auf dem Programm standen zwei wesensverwandte Komponisten: Wolfgang Amadé Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit Mozarts Streichquintett C-Dur (KV 515) machten sich die Spitzenmusiker den Einstieg nicht leicht: Dieser höchst anspruchsvolle, virtuose Viersätzer, der noch dazu leicht klingt, erlaubt keine Schwäche und sei sie auch minimal.

Von Anfang an herausragend war die Perfektion im Zusammenspiel im Quartett wie im Quintett. Nicht nur das gemeinsame Beginnen und Enden, das Tempo, auch der Impetus, die musikalische Geste stimmten augenblicklich überein, bis ins Detail waren Phrasierung und Tongestaltung abgestimmt. Selbst schwere Stellen wie die synkopierende Begleitung später bei Mendelssohn Bartholdy gelangen nicht „nur“ makellos, sondern auch musikalisch wie aus einem Guss.

Um seine überaus schweren Quintette an den Mann zu bringen, führte Mozart sie wiederholt vor seinen Mäzenen auf und spielte selbst dabei mit Joseph Haydn die Bratschenstimmen. An diesem Abend übernahmen Monika Henschel und Andreas Höricht die Viola-Partien, Mathias Beyer-Karlshøj das Cello und Christoph Henschel die Primgeige, der erst seit Kurzem im Quartett spielende, aber bereits hervorragend assimilierte Gregory Maytan – als wäre er schon seit Anbeginn dabei – die zweite Geige.

Besonders gelangen die Duett-Strecken zwischen Viola und Erster Geige, die Monika und Christoph Henschel mit beseelter Intensität herausarbeiteten.

Gegründet wurde das Quartett vor rund 25 Jahren. Der Abend hatte also den Anlass eines Jubiläums, das in drei Wochen bei den Seligenstädter Klosterkonzerten ausgiebig gefeiert wird. Dort werden auch der Mozart und die beiden Mendelssohn-Kammermusikwerke nochmals zu hören sein.

Anders als Schubert ist Mendelssohn auch in seinen tragischen Momenten noch dem Hellen zugewandt. Seine Zuversicht verließ ihn etwa im Adagio des späteren Quintetts nicht. Während das Streichquartett op. 44/1 noch orchestral zu sein strebt, ist es das Quintett in B-Dur op. 87 von sich heraus: Der Klang, den Mendelssohn nun dem Streicherensemble entlockt, ist ein anderer, fülligerer als in dem 14 Jahre jüngeren Quartett. Staunenswert flexibel in Technik und Emotion, verlebendigte das Henschel-Quartett die Wandlungen und Entwicklungen in op. 44/1 und op. 87, „brachte sie rüber“ und machte sie begreiflich in idealster Weise. Das zahlreiche Publikum, das während der Aufführung schier atemlos zuhörte, spendete nach jedem Programmpunkt zu Recht Beifallsstürme und Bravi. Ein großer Abend.

