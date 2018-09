vor 47 Min.

Ein gut strukturierter Tag in Wollishausen

Die schönsten Fotos unserer Leser zeigen „Lumpis-Lieblingsplatz“. So können die Teilnehmer schöne Preise gewinnen.

Von Matthias Schalla

So, das wäre geschafft. Punkt 1: So richtig austoben – kann abgehakt werden! Punkt 2: Näpfe leer machen - ebenfalls erledigt. Punkt 3: Ein kleines Nickerchen zur Erholung – ist gebongt! Die beiden Zamperl Jack und Apollo aus Wollishausen haben ihren Tag genau strukturiert. Und was jetzt noch für die perfekte Abrundung fehlt, wird Bernadette Reiter sicherlich im Laufe des Tages noch ausgiebig nachholen: Jede Menge Streicheleinheiten!

Haben auch Sie ein schönes Foto von ihrem Vierbeiner? Bis Freitag, 14. September, können Sie uns noch Bilder für unsere Aktion „Lumpis Lieblingsplatz“ schicken. Die Bilder werden alle auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Zudem werden wir eine Auswahl auch in unserer Zeitung abdrucken. Und mitmachen lohnt sich. Für die beliebtesten und schönsten Fotos verlosen wir einige Preise. So gibt es beispielsweise unter anderem den neuen Tierkalender der Augsburger Allgemeinen für das Jahr 2019 zu gewinnen. Und so funktioniert die Teilnahme:

Per Post: Einfach ein Foto an die Augsburger Allgemeine, Bahnhofsstraße 8, 86368 Gersthofen schicken. Dazu eine kurze Beschreibung mit Namen des Hundes und Anschrift des Absenders.

Per Mail: Das Bild in möglichst hoher Auflösung an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de mit dem Betreff „Lumpis Lieblingsplatz“ mailen. Auch hier bitte Anschrift und Name des Hundes nicht vergessen.

Facebook: Besuchen Sie unsere Seite Augsburger Landbote und posten Sie das Foto mit einer kurzen Beschreibung und Adresse.

