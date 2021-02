vor 19 Min.

Ein kleiner Weiher sorgt im Stadtrat von Stadtbergen für große Emotionen

Auf Widerstand stoßen in Stadtbergen die Pläne der Grünen, die freie Fläche hinter dem Weiher aufzuforsten.

Plus Die Grünen wollen eine freie Fläche in der Nähe der Driving Ranch aufforsten. Diese Pläne aber stoßen im Stadtrat auf Widerstand.

Von Matthias Schalla

Es ist nur eine kleine Wiese neben einem Weiher entlang der Deuringer Straße in der Nähe der Driving Ranch. Doch diese freie Fläche erregt die Gemüter. Bei der Sitzung des Stadtrats im Bürgersaal sorgte ein Antrag der Grünen auf Aufforstung der städtischen Fläche für teilweise emotional geführte Diskussionen. Während sich so manche Gemeinde mehr Baumbestand im Ortsbild wünscht, plädiert ein Großteil des Stadtberger Stadtrats in diesem speziellen Fall für eine Beibehaltung der Freifläche. Und das aus mehreren Gründen.

Zurzeit ist die Wiese neben dem Weiher verpachtet. Sollte sich die Stadt dazu entscheiden, den Vertrag im kommenden Jahr aufzulösen, hätte dies laut Bürgermeister Paul Metz gravierende Auswirkungen auf den Betrieb des Pächters. "Die Fläche ist für ihn existenziell wichtig", sagte er. Der zweite Grund sei der Einwand vieler Bürger, die sich bereits im Vorfeld gegen eine Aufforstung ausgesprochen hätten. "Es wird immer wieder betont, dass wir mit den Westlichen Wäldern rund um Stadtbergen genug Wald haben." Freie Grünflächen hingegen seien rar. Des Weiteren spreche gegen eine Aufforstung, dass diese das Ende für den Weiher bedeuten würde.

Eine Streuobstwiese statt einer Aufforstung

"Ich bitte die Grünen, diese Aufforstung nicht zu machen", sagte Michael Niedermair ( CSU). Ein dichter Baumbestand würde "das gesamte Bild zerstören und der Teich ist dann auch weg". Niedermairs Vorschlag war, stattdessen eine Streuobstwiese anzupflanzen. Dies würde zum einen den Betrieb des Pächters sichern, zum anderen profitiere auch der Bürger davon. Zustimmung bekam Niedermair von seiner Parteikollegin Roswitha Merk. "Eine Streuobstwiese wäre auch für die Tiere im Winter sinnvoll." Zudem gebe es möglicherweise Fördermittel und vor allem bliebe der Weiher erhalten.

Den Fortbestand des Weihers aber zweifelte vor allem Thomas Miehler von den Grünen an. "Es ist doch schön, wenn später dort einmal Bäume, beispielsweise Eichen, gewachsen sind." Der kleine Teich sei schließlich allein schon aus Gründen des Klimawandels in ein paar Jahren verschwunden. Dies wollte Ingrid Strohmayr (CSU) so aber nicht stehen lassen. "Der Weiher ist ein beliebtes Ausflugsziel für ganze Generationen", betonte sie. Ihn zu erhalten hätte oberste Priorität.

Um die Wiese samt Weiher ging es bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats in Stadtbergen im Bürgersaal. Die Grünen würden diese freie Fläche gerne aufforsten. Bild: Matthias Schalla

Roland Mair ( SPD) forderte daher, erst einmal das Pro und Contra einer Aufforstung abzuwägen. Fabian München von den Grünen stimmte dem schließlich zu. "Wir haben nur ein Halbwissen und es bedarf einer zusätzlichen Klärung", räumte er ein. Das Gremium stimmte schließlich einstimmig dem SPD-Antrag zu, zunächst die Kosten unter anderem einer Baumbepflanzung zu eruieren und bei Bedarf nach Ersatzflächen für den Pächter Ausschau zu halten.

Die weiteren Themen im Stadtrat von Stadtbergen

Luftreinigung in Schulen und Kitas Stadtbergen verfügt bereits über sogenannte CO2-Sensoren, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Räumen messen. Springt die Ampel auf Rot, ist umgehend ausgiebiges Lüften angesagt. Unklar ist jedoch noch, ob und welche Luftreinigungsgeräte angeschafft werden sollen. "Wenn man es gescheit macht, kostet es richtig Geld", sagte Jürgen Brendel ( SPD ). Bis zu 14.500 Euro könne ein solches Gerät kosten. Hinzu kämen die Kosten für den Betrieb und die Wartung. Sobald die Höhe der Förderung feststeht, wird der Stadtrat entscheiden, welche Geräte angeschafft werden. Grundsätzlich aber wolle man einen EInbau bei künftigen Bauamaßnahmen berücksichtigen. "Das sei günstiger als eine spätere Nachrüstung.

verfügt bereits über sogenannte CO2-Sensoren, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Räumen messen. Springt die Ampel auf Rot, ist umgehend ausgiebiges Lüften angesagt. Unklar ist jedoch noch, ob und welche Luftreinigungsgeräte angeschafft werden sollen. "Wenn man es gescheit macht, kostet es richtig Geld", sagte ( ). Bis zu 14.500 Euro könne ein solches Gerät kosten. Hinzu kämen die Kosten für den Betrieb und die Wartung. Sobald die Höhe der Förderung feststeht, wird der Stadtrat entscheiden, welche Geräte angeschafft werden. Grundsätzlich aber wolle man einen EInbau bei künftigen Bauamaßnahmen berücksichtigen. "Das sei günstiger als eine spätere Nachrüstung. Personalie Thomas Oppel (Pro Stadtbergen ) ist für den Rechnungsprüfungsausschuss als Stellvertreter gewählt worden.

(Pro ) ist für den Rechnungsprüfungsausschuss als Stellvertreter gewählt worden. Verkehrsüberwachung Dem Beitritt der Gemeinden Ebershausen und Diedorf , sowie der Städte Höchststädt a.d. Donau , Marktoberdorf und Neusäß zum gemeinsamen Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte wurde ohne Gegenstimmen zugestimmt.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen