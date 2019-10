vor 27 Min.

Ein konsequenter Minimalist

Mit seinen Gags in odenwälder Mundart, die manchmal einen vorhandenen Hintersinn überdeckten, begeisterte Rolf Miller in Gersthofen.

Rolf Miller bringt mit Odenwälder Mundart und scheinbaren Stammtischweisheiten sein Publikum zum Lachen

Von Jürgen Dillmann

Da kommt einer auf die Bühne, eine Flasche Wasser unterm Arm, setzt sich und labert das Publikum in der Stadthalle Gersthofen voll, mundartlich obendrein, dümmlich und doch auch hintergründig – Rolf Miller, der unter Fachleuten als der „konsequenteste Minimalist auf deutschen Kabarettbühnen“ gilt.

Zugegeben, die odenwäldische Mundart ist, auch wenn sie durchaus ins Ohr geht, oftmals schwer verständlich – man muss sich da schon reinhören, was aber ganz gut gelingt. Er würde sagen, rein optisch ist die Mundart ok. Es ist eine seiner Visitenkarten, Pointen zu killen, Sprichworte zu verdrehen und obendrein Gedanken oder Sätze unvollendet zu lassen. „Das schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht“ könnte von ihm sein, auf jeden Fall ist es „veganfrei“.

Stammtischgerecht lässt er gemeinsam mit seinen Freunden Jürgen oder dem Wirt seines Lieblingsitalieners, die er zur Verstärkung gerne zitiert, an seinem Abend kein aktuelles Thema aus, auch keine Fettnäpfchen. Und so ist natürlich der Fußball mit seinem „Bundeskanzler Löw“ für etliche Anspielungen und Gemeinheiten gerade recht, wie der „Schland“-Fan eben so denkt. Dass er in diesem Zusammenhang dem Klimawandel positive Seiten abgewinnen kann, erstaunt: Wenn Holland geflutet wird, sind wir schon im Halbfinale.

„Me too“ darf als Thema ebenso wenig fehlen wie Rassismus, denn „schwarz ist ja negerfeindlich“. Und Nazis gab’s in seiner Verwandtschaft auch nicht, lediglich Mitläufer, überzeugte versteht sich. Und gelegentlich bringt er auch Wortspiele, die nicht ohne sind, etwa wenn er vom abgelegenen kleinen Haus eines Freundes von einem „Kleinöd“ spricht. Witzig das Problem der Japaner in Heidelberg, die den Weg zum „Schlob“ erfragen – sie haben das scharfe „ß“ als „b“ gelesen…

Rolf Miller gibt eindrucksvoll den geschwätzigen, einfältigen Spinner, der meint, alles kommentieren und bewerten zu müssen – wider besseren Wissens. Und das ist nicht nur vordergründig lustig, es regt auch zum Nachdenken über die sogenannte allgemeine Meinung ein.

Und viele der Kalauer – wie etwa Schopenhauer heißt Schlägerei im Wirtshaus – mögen durchaus kurzweilig sein, jedenfalls regen sie zum Lachen an. Das gilt auch für den schmalen Spagat oder für den türkischen Regierungschef „Erdal Rex“. Politik sei hierzulande ein Auslaufmodell, meint Miller.

Und so wundert er sich, dass ein Mann namens Merz das Amt des Kanzlers anstrebt: „Die erste Ratte, die zum sinkenden Schiff schwimmt.“ Kein Zweifel, Rolf Miller füllt zu Recht selbst große Hallen.

Themen folgen