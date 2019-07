vor 55 Min.

Ein kurzweiliger Abend

Im Schlosspark von Elmischwang trifft der Musikverein Fischach den Geschmack des Publikums

Und plötzlich regnete es am Mittag. Was nun? Spielen oder absagen? Maximilian Werner, Vorsitzender des Musikvereins Fischach ist jedoch ein Optimist und so konnten die Fischacher Musikanten ihrem Publikum einen doch noch kurzweiligen Abend im Schlosspark von Elmischwang bieten.

Bei der Serenade führte Beatrice Pöllmann stets kurz in die Stücke ein. Zuerst stellte sich die Schülerkapelle mit einem rockigen Eröffnungsstück den ungewohnten Anforderungen, unter freiem Himmel zu musizieren. Anschließend legte Dirigentin Alina Leutenmayr ein Medley von Märschen aus bekannten Disney-Filmen auf. Von Mary Poppins bis hin zum Dschungelbuch erforderten sie bei den Jüngsten bereits Soloqualitäten. Ebenso forderte „Close Finish“ aus der Reihe „First Class“ „erstklassige“ Leistung. Nun übergab die Dirigentin an Christoph Egge.

Die Jugendkapelle hatte Platz genommen und auch sie begann mit Filmmusik, „Accidentally in Love“ aus Shrek. „Bring back my child“ sangen die Bläser im zweiten Satz von „Where the River flows“. Hatten sie den ersten Satz majestätisch ausgearbeitet, so führten die Trompeten im dritten Satz mit flinker Zunge. „Applaus, Applaus“ beendete den Auftritt der Jugend und das ließ sich das Publikum nicht zweimal sagen. Das große Blasorchester nahm dann Platz. Bereits der amerikanische Marsch „Anker gelichtet“ riss die Zuhörer zu Bravo-Rufen hin. Mit „The Cream of Eric Clapton“ hatte Bob Sibich „Sahnestücke“ ausgewählt und die Klangkraft der Posaunen richtig eingeschätzt. Gemütlich, doch nicht weniger schwungvoll, wechselte das Orchester das Genre zu „Böhmische Serenade“. Damit hatte der Dirigent den Geschmack des Publikums erneut genau getroffen.

„Bisher ist das das Beste“, hörte man es raunen und die Füße wippten im Takt. Ihren Facettenreichtum spielten die Musiker in „Showdown für Band“ aus. Das Solosaxophon korrespondierte mit der Oboe. „Frei Weg“, ein fein ausgearbeiteter Marsch ging wieder direkt ins Ohr und in die tippenden Füße der Zuhörer, die ihrer Begeisterung schließlich freien Lauf ließen. Mit der „80er Kult(tour)“, einem Medley aus deutschsprachigen Schlagern der 80er-Jahre, fühlte sich das Publikum gleich um 30 Jahre jünger. Hier wurde das schier traumwandlerische Zusammenspiel deutlich.

Am Ende verabschiedete Maximilian Werner den scheidenden Posaunisten, Pfarrer Sebastian Nößner, der ab Herbst eine andere Pfarrei übernimmt und dankte der Baronin und dem Baron von Aufseß, wie auch Volker Bertram, dem Leiter des Altenheims dafür „vor dieser schönen Kulisse musizieren zu dürfen“. (lui)

