05:02 Uhr

Ein lebendiges Zeichen für das Christentum

Marianische Männerkongregation Hirblingen weiht neue Fahne. Die bisherige war 110 Jahre alt. Die Mitglieder widmen sich der Jungfrau Maria.

Ein lebendiges Zeichen für das Christentum wollten die Mitglieder der Marianischen Männerkongregation (MMC) Hirblingen setzen. Nach 110 Jahren „im Dienst“ wurde die alte Kongregationsfahne von einer schmucken neuen abgelöst und in einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Blasius gesegnet.

Die Marianische Kongregation ist eine vom Jesuitenpater Jean Leunis im Jahre 1563 errichtete kirchliche Vereinigung, die 1584 von Papst Gregor XIII. bestätigt wurde. Die erste Gründung einer Marianischen Kongregation im deutschsprachigen Raum fand 1573 in Wien statt, es folgten 1574 Dillingen an der Donau, 1576 Köln, 1582 Koblenz und 1588 Augsburg. In den Gründungsjahren gehörten diesen Vereinigungen nur Männer an, dadurch entstand die Bezeichnung Marianische Männerkongregationen (MMC). 1751 entstanden auch Marianische Frauenkongregationen (MFC).

Ziel der Kongregation ist ein Leben, welches den Grundsätzen „Gott suchen und finden“ entspricht. Hierzu orientierten sie sich an den Exerzitienanweisungen des heiligen Ignatius von Loyola, um deren Spiritualität im täglichen Leben umzusetzen. Die Mitglieder setzten sich die Marienverehrung zum Ziel und verfolgten ein aktives Apostolat. In ihren Kongregationen verstehen sich die Mitglieder als Sodalen, das bedeutet, dass sie als Gemeinschaft zusammenstehen und sich fürs Allgemeinwohl einsetzen.

Viele feiern in Hirblingen mit

Neben zahlreichen Hirblingern und Vereinsfahnenabordnungen erschien die Zentralkongregation der MMC Augsburg mit ihren Pfarrkongregationen oder Filialen aus Achsheim, Aystetten, Batzenhofen, Bonstetten, Gablingen, Häder, Hausen, Lützelburg, Täfertingen, Violau-Unterschöneberg und Wortelstetten sowie der Marianischen Frauenkongregation und der Jugend- und Familienkongregation.

Die neue Fahne wurde bei der festlich geschmückten Mariensäule am Hirblinger Ortseingang an den Fahnenjunker Andreas Deisenhofer übergeben. Nach einem Gebet zog der Festzug, musikalisch begleitet von der Schwäbischen Trachtenkapelle, zur Pfarrkirche St. Blasius.

Dort zelebrierte Ortspräses und Domkapitular Thomas Groll zusammen mit seinem Vorgänger Monsignore Thomas Gerstlacher und dem Zentralpräses Pater Dominikus Maria Kirchmaier den Festgottesdienst. Zunächst nahmen der Präfekt der zentralen Augsburger Männerkongregation Peter Werian und Pater Dominikus Maria Kirchmaier acht neue Sodalen (Armin Deisenhofer, Sebastian Geisenberger, Thomas Groll, Werner Holzapfel, Michael Knoblich, Luitpold Mair, Andreas Mayer und Bernhard Schmid) in die Kongregation auf.

Domkapitular Groll beschrieb in seiner Festpredigt am Beispiel eigener positiver Erfahrungen die Hilfe in allen Lebenslagen durch den Rosenkranz. Anschließend segnete er die neue Fahne. Diese wurde vom Obmann Peter Kuchenbaur mit einem Fahnenspruch in ihre zukünftige Aufgabe eingewiesen, die alte Fahne wurde verabschiedet. Für die musikalische Gestaltung sorgten Organist Marius Herb, Solo-Trompeter Leonardo Dianori und die Hirblinger Männerschola.

Ehrungen im Vereinsstadel

Im Vereinsstadel wurden dann langjährige Mitglieder der MMC und des Messbundes durch die beiden Obmänner Peter Kuchenbaur und Ulrich Mair sowie den Präfekten der Marianischen Männerkongregation Augsburg, Peter Werian, geehrt. Für 40 Jahre Treue erhielten Josef Schrettle und Matthias Schröttle Urkunde und Anstecknadel in Gold. Hermine Braunmiller bekam für 40 Jahre im Messbund eine Urkunde und einen Blumenstrauß. Der älteste Sodale, Eugen Braunmiller, erhielt für 45 Jahre Mitgliedschaft und als jahrelanger Fahnenbegleiter ein Präsent. Peter Werian nahm elf Frauen in den Messbund auf. Zentralpräses Pater Dominikus Kirchmaier, Landrat Martin Sailer, Bürgermeister Michael Wörle und Florian Englmaier, Geschäftsführer der Firma Fahnen Kössinger, sprachen Glückwünsche aus und betonten die Bedeutung der Kongregation in Kirche, Gesellschaft und Tradition. (AL)

Themen Folgen