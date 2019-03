vor 41 Min.

Ein letztes Mal als Bruder Barnabas in Zusmarshausen

Als Bruder Barnabas im Mönchsgewand hält Wolfgang Neff traditionell die Fastenrede beim Starkbierfest in Zusmarshausen. Doch am Samstag schlüpft er zum letzten Mal in diese Rolle.

Wolfgang Neff hat steht am Samstag noch einmal in seiner Paraderolle auf der Bühne beim Starkbierfest in Zusmarshausen. Vor seinem Auftritt blickt er zurück.

Von Michaela Krämer

Dass Wolfgang Neff als Bruder Barnabas aufhört, mag man so gar nicht glauben. Doch am Samstag steht er zum letzten Mal in der historischen Rolle auf der Bühne beim Starkbierfest in Zusmarshausen. Hinter Neff liegt eine lange Bühnenkarriere.

Bereits im Alter von sechs Jahren sei er regelmäßig beim Friseur aufgetaucht, weil dort die neuesten Witzehefte auslagen. Dass er sein Handwerk beherrscht, verdankt er wohl nicht nur seinem Naturtalent, sondern auch den Eltern und Großeltern. Die seien gesellige Leute gewesen. Mit viel Humor und Ironie, erzählt der Zusmarshauser. Weshalb er seine Bühnenkarriere nun an den Nagel hängt?„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt er und schiebt scherzhaft hinterher: „doch das macht eh keiner, sonst gäbe es wohl keine unehelichen Kinder.“

Erster Auftritt vor 18 Jahren

Angst, dass die Leute irgendwann einmal sagen: „Jetzt wird’s aber Zeit, dass er geht“, habe er nie gehabt. Obwohl es nach dem ersten Starkbierfest vor 18 Jahren haben durchaus Stimmen gab, die ihm das nahelegten. Doch Neff lies sich nicht unterkriegen. Menschen eine so lange Zeit zu unterhalten und zum Lachen zu bringen sei immer eine große Freude gewesen. „Wenn man es schafft, dass sich alle amüsieren, hat man gewonnen“

Schonkost hat 58-jährige als Bruder Barnabas nie serviert, wenn man seinen Reden zuhörte. Auch wenn er Kritik im Marktrat Zusmarshausen in den eigenen Reihen geübt hatte, konnten seine Ratskollegen darüber lachen. „Es ist ein Insiderspaß, den alle verstehen.“ Wolfgang Neff hat es wie kein anderer verstanden, die Finger in die Wunde des menschlichen Seins zu legen, ohne zu verletzen. Nur einen Satz kann er nicht hören: „Letztes Jahr war das Programm besser.“

Neff nimmt viele und vieles mit Humor. Auch die Frauen. Und das erklärt er so: „Wenn es zwischen den Geschlechtern keine Spannung gäbe, wäre da ja auch kein Knistern.“ Er mache aber auch reichlich Witze über Männer. „Es gibt genügend Material.“ Seine Vorbilder in Sachen Kabarett seien Herbert Hisel, Monika Gruber und Silvano Tuiach. Und über Maxi Schafroth, den neuen Nockherberg-Fastenprediger aus dem Allgäu, sagt er: „Er hat das Derblecken unheimlich charmant, witzig und sympathisch gemacht.“

Bald steht Wolfgang Neff wieder auf der Bühne

Seine Rolle als Bruder Barnabas werde ihm nicht fehlen, dazu habe er sie viel zu lange verkörpert. Dennoch liebe er die Bühne und sein Publikum. Doch Lange nichts zu tun, ist nicht sein Ding. Am 5. Oktober steht er bereits wieder auf der Bühne in der Staudenlandhalle in Fischach. Hier will er versuchen, den ersten Platz bei der Witzeweltmeisterschaft zu holen. „Das hängt natürlich von der Tagesform ab und von der Unterstützung meiner Fangemeinschaft“, sagt Neff.

Und privat? Seit 2014 ist er Mitglied im Marktgemeinderat. „Da geht viel Zeit drauf“, erzählt der gebürtige Fischacher. Ein paar Tage Urlaub sind aber auch schon geplant. Er liebe es, Städte zu besuchen. „Im Frühjahr ist Salzburg dran.“ Viel weiter plane er nicht, er will flexibel bleiben. Mit seinem Leben ist er glücklich. „Ich habe ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt, einen Sohn und eine Tochter gezeugt. Auf beide bin ich sehr stolz.“ Auch wenn er heute in einer harmonischen Beziehung lebt, so werde er seine früh verstorbene Frau immer im Herzen behalten. Und er habe viele gute Freunde. „Nein, tauschen möchte ich mit niemandem“, sagt Neff.

