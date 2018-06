vor 34 Min.

Ein neuer Anmelderekord beim Gersthofer Kunstpreis

Insgesamt 129 Bewerber reichen ihre Arbeiten in Gersthofen ein. Die Bürger küren ihren Favoriten selbst.

Von Gerald Lindner

Noch Ende Mai sah die Beteiligung an der diesjährigen Ausschreibung zum 34. Kunstpreis der Stadt Gersthofen eher überschaubar aus (wir berichteten). Doch in den letzten Tagen vor Ablauf der Frist am 1. Juni lief das Postfach des Kulturamtes Gersthofen förmlich über vor Anmeldungen, sodass es am Ende mit 129 Bewerbern zu einem neuen Anmelderekord kam. Aus dieser Gruppe wählt eine Fachjury am 18. Juni den/die Preisträger/-in.

Zwei Drittel der eingereichten Werke seien Bilder und das restliche Drittel setze sich aus Plastiken, Skulpturen, Grafiken, Fotografien, Installationen oder Ähnlichem zusammen, so Gersthofens Kulturamtssprecher Sebastian Kochs. Neben der Ermittlung eines Preisträgers stellt die Jury aus den eingereichten Werken auch wieder eine Ausstellung zusammen, die vom Samstag, 30. Juni, bis Sonntag, 22. Juli, im Ballonmuseum zu sehen ist. Die Bekanntgabe der Preisträger findet im Rahmen der Preisverleihung am Donnerstag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr im Ballonmuseum statt.

Über den Publikumspreis entscheiden die Besucher

Der Publikumspreis in Höhe von 300 Euro wird ebenfalls am 5. Juli im Rahmen der Preisverleihung vergeben. Hier entscheiden allerdings die Besucher. Am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, ist von 10 bis 17 Uhr der Eintritt ins Ballonmuseum frei, damit sich Interessierte aus der nach der Juryvorauswahl zusammengestellten Ausstellung ihre eigenen Favoriten wählen können. Aus allen abgegebenen Stimmzetteln wird der Publikumspreisträger ermittelt.

Publikumspreisträger ist, wer die meisten Publikumsstimmen erhalten hat. Wer sich am Publikumspreis beteiligt, kann auch noch gewinnen. Aus allen abgegebenen Stimmzetteln werden drei Gewinner für einen der folgenden Preise gezogen. 1. Preis ist ein Theater-Abo für zwei Personen in der Stadthalle, 2. Preis zwei Eintrittskarten der Stadthalle Gersthofen sowie der 3. Preis ein Gutschein für einen Kurs der Volkshochschule. Auch die Gewinner dieser Preise werden im Rahmen der Preisverleihung bekannt gegeben.

Eine illustre Fachjury

Die Fachjury besteht aus Christof Trepesch, Leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Simone Schimpf, Direktorin des Museums für Konkrete Kunst Ingolstadt, Günter Utz, Vorsitzender des Kulturkreises Gersthofen, Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle, Kulturamtsleiter Thomas Kazianka sowie Christian Weiß, Geschäftsstellenleiter der VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG.

In diesem Jahr wird der 1985 auf Initiative des Kulturkreises Gersthofen ins Leben gerufene Kunstpreis der Stadt Gersthofen für herausragende Leistungen im Bereich bildende Kunst (Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie, Installation) verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 3500 Euro wird wieder von der VRBank Handels- und Gewerbebank gestiftet. (AL, lig)

