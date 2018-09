vor 37 Min.

Ein neuer Kollege in der Redaktion

In unserer Redaktion gibt es ein neues Gesicht. Redakteur Philipp Kinne folgt auf Redakteurin Manuela Bauer.

Redakteur Philipp Kinne ersetzt künftig Redakteurin Manuela Bauer, die sich in Elternzeit befindet. Kinne ist im Augsburger Land groß geworden und hat Soziologie und Politikwissenschaft an der Universität Augsburg studiert. Schon während seines Studiums war der 24-Jährige als freier Mitarbeiter und Hospitant für die Redaktion Augsburger Land in Gersthofen tätig. Nach seinem Studium hat Kinne eine Ausbildung zum Redakteur an der Journalistenschule der Augsburger Allgemeinen absolviert. Dabei machte er unter anderen bei der Donauwörther Zeitung und in verschiedenen Ressorts der Augsburger Zentralredaktion Station. Zuletzt war Kinne in der Redaktion der Neuburger Rundschau in Neuburg an der Donau tätig. Im Augsburger Land wird der Redakteur künftig hauptsächlich über das Geschehen im Gebiet Holzwinkel, Roth- und Zusamtal berichten. Die Texte von Philipp Kinne haben das Kürzel kinp. (AL)

