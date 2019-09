vor 33 Min.

Ein neuer Pfarrer für Welden, Reutern und Adelsried

Thomas Payappan wird als Pfarrer künftig die Kirchengemeinden Welden, Reutern und Adelsried betreueun. Er gehört der indischen Ordensgemeinschaft Carmelites of Mary Immaculate an.

Von Michaela Krämer

Mit einem strahlenden Lächeln kommt Pater Thomas Payappan die Treppe herunter. Er freut sich über seine neue Aufgabe in den Kirchengemeinden Welden, Reutern und Adelsried. Offiziell eingeführt in das neue Amt wird er jedoch erst am 27. Oktober. Er folgt auf Pater Victor Onwugigbo, der nach sieben Jahren die Gottesdienste in der Pfarrgemeinde Leipheim übernommen hat. Gleich drei Gemeinden – ist das nicht ein bisschen viel?

„Nein“, sagt der neue Pfarrer: „Vor ein paar Jahren war ich auch schon für acht Kirchenverwaltungen und rund 5000 Gläubige verantwortlich.“ Seit zwei Wochen wohnt er nun im ersten Obergeschoss der Kirchenverwaltung in Welden, im Erdgeschoss befinden sich die Amtsräume. Es riecht nach Farbe. Die Räumlichkeiten sind erst kürzlich renoviert worden, sagt Josef Kuhn, der Kirchenpfleger. Auch er ist noch nicht so lange im Amt, genauer gesagt, erst seit Januar. „Im November vergangenen Jahres wurde ein komplett neues Team in die Kirchenverwaltung gewählt“, verrät er. Sie unterstützen natürlich den neuen Pfarrer.

Teil der Ordensgemeinschaft Carmelites of Mary Immaculate

Der sympathische Pfarrer Thomas Payappan gehört der Ordensgemeinschaft Carmelites of Mary Immaculate an. Diese Gemeinschaft steht für die erste indische Ordensgemeinschaft unter dem Dach der Thomas Christen. Payappan ist Inder und kam vor 30 Jahren nach Deutschland. Geborgen und aufgewachsen ist er als Jüngsten von neun Kindern in Kerala, in Südindien. Hier lebt ein großer Anteil an Christen, genauer gesagt sind es 18 Prozent. Auch sein Elternhaus sei streng katholisch gewesen, erzählt er. Im Kloster hat er dann Theologie und Philosophie studiert und ein zweijähriges Noviziat gemacht. Letztendlich hat er sich aber doch für den Beruf des Priesters entschieden.

1986 wurde er zum Priester geweiht. Drei Jahre später schickte ihn sein Orden nach Deutschland. In Aichach wurde er als Kaplan eingesetzt, dann als Pfarrer In Unterdießen und Jettingen-Scheppach, bevor er die Pfarrgemeinschaft Dietkirch als Seelsorger übernommen hatte. Ab 2017 war er Pfarrer in Gröbenzell, zuletzt hatte er die Pfarrgemeinde Syrgenstein bis August 2019 übernommen. Seit 30 Jahren ist er in der Diözese Augsburg verwurzelt.

Seit zwei Wochen ist Thomas Payappan in Welden

„Mit Menschen arbeiten und gemeinsam Gottesdienste feiern“, das schätzt er an seinem Beruf genauso, wie er Menschen in ihrer Freude oder ihrer Trauer zu begleitet.

Zwei Wochen ist er nun hier in Welden und fühlt sich sichtlich wohl, auch wenn es gleich einmal viel zu tun gibt. Momentan macht er zusätzlich Vertretung für Monsignore Dr. Ernst Freiherr von Castell. Seine erste Feierlichkeit fand erst kürzlich in Welden bei der Fahnenweihe der Schützen statt.

Mit der schwäbischen Mentalität ist der weit gereiste und weltoffene Priester gut bekannt. Früher, als seine Mutter noch lebte, ist er in seiner Freizeit immer nach Indien geflogen. „Man braucht viel Zeit für große Reisen“, sagt er. Und die hat er seit einigen Jahren nicht mehr. Er liebt alle Länder und alle Sprachen. Heute jedoch freut er sich, wenn er mit Freunden spazieren geht. Er besucht indische Geistliche, die auch in Deutschland leben.

Der 62-jährige liest gerne. Hauptsächlich sind es historische Romane oder auch Kirchengeschichten, die ihn begeistern. Abends schaut er sich die Nachrichten im Fernsehen an, während er nebenbei isst. „Das ist ganz schlecht“, sagt er und lacht.

