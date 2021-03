vor 16 Min.

Ein neuer Saft von der Streuobstwiese Stauden

Die Interessengemeinschaft Streuobstwiese Stauden präsentiert ein neues Produkt. Einige Verkaufsstellen haben den Apfel-Aronia-Saft bereits im Angebot.

Pünktlich zum Frühlingsanfang präsentiert die Interessengemeinschaft (IG) Streuobstwiese Stauden ein neues Staudensaftprodukt - den Apfel-Aronia-Saft. Einige Verkaufsstellen haben den Apfel-Aronia Staudensaft auch bereits in den Regalen stehen.

Bei dem Saft handelt es sich nach Auskunft der IG um ein herb-frisches und vitaminreiches Getränk, das aus 70 Prozent Apfelsaft aus den Stauden und 30 Prozent Aroniasaft vom Biohof Kreitmair besteht. Es ist nach einigen Jahren wieder einmal ein neues Produkt im Sortiment. Angeboten wird der Saft im neuen Edeka-Staudenmarkt in Langenneufnach, weitere neue Verkaufsstellen sind auch in Horgau das "Herzstück" und in Straßberg "Unser kleiner Laden".

Saftvorräte der IG Streuobstwiese Stauden sind aufgefüllt

Mit dem neuen Saft hat die IG Streuobstwiese Stauden auch das Design der Etiketten überarbeiten lassen und ein neues Aussehen verpasst. Nach und nach werden in den nächsten Jahren auch die anderen Säfte neue Etiketten bekommen. Nach einer guten Ernte im Herbst 2020 konnten die Saftvorräte wieder aufgefüllt werden und der Verein blickt positiv in die Zukunft. Mit diesem Projekt, das im Rahmen der Regionalentwicklung Stauden entstanden ist, soll der Erhalt und die Entwicklung von Streuobstwiesen in der Region Stauden gefördert werden.

Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und organisieren die Obsternte und die Mosttermine im Herbst sowie die Vermarktung der Staudensäfte. Weitere Infos rund um unsere Staudensäfte sind auf der Internetseite www.staudensaft.de zu finden. Dort gibt es auch Informationen, wie das Projekt unterstützt werden kann. (AZ)

