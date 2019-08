vor 36 Min.

Ein neuer Schwung mit „coolen Lumpis“

Martin Rütter spendiert wieder Preise für unsere Leseraktion wieder einige Preise. Bis Ende der Sommerferien kann noch jeder mitmachen.

Nicht nur die Menschen schwitzen, auch Hunde suchen gerne eine Abkühlung. Und bei unserer Sommeraktion „Coole Lumpis“ zeigen die Vierbeiner, was sie alles so draufhaben, um der Hitze zu entfliehen. Haben Sie auch einen Hund, der das Wasser liebt? Schicken Sie uns doch Ihr Lieblingsbild. Die schönsten Bilder werden online veröffentlicht und auch in der Zeitung abgedruckt. Und zu gewinnen gibt es wieder schöne Preise.

Hunde-Experte Martin Rütter hat uns wieder drei DVDs seiner Show „Freispruch“ spendiert. Zudem werden Autogrammkarten und weitere schöne Preise verlost. Rütter kommt übrigens mit seiner Livetour „Freispruch“ am 1. Februar nach Ingolstadt in die Saturn-Arena. Alle Infos unter www.martin-ruetter-live.de.

So können Sie teilnehmen:

Kontakt: per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine de oder als PN auf unserer Facebook-Seite. Stichwort: „Coole Lumpis“. Oder Sie bringen das Foto in der Redaktion in der Bahnhofstraße 8 in Gersthofen, 1. Stock, vorbei.

per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine de oder als PN auf unserer Facebook-Seite. Stichwort: „Coole Lumpis“. Oder Sie bringen das Foto in der Redaktion in der Bahnhofstraße 8 in Gersthofen, 1. Stock, vorbei. Bitte Namen des Fotografen nicht vergessen. Die Aktion endet mit den Sommerferien. (thia)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/7772355.

Themen Folgen