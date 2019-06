vor 20 Min.

Ein neuer Treffpunkt für die coolen Kids in Gersthofen

Gersthofen lässt sich den neuen Skaterplatz 350.000 Euro kosten. Zur Eröffnung gibt es tolle Manöver und hohe Sprünge - aber auch kritische Töne.

Von Jonas Klimm

Bürgermeister Michael Wörle hat am Sonntagnachmittag den neuen Skatepark am Eichenlohweg in Gersthofen offiziell eröffnet. Der Bau hat knapp neun Monate lang gedauert, die Kosten belaufen sich auf rund 350.000 Euro. Für Wörle ist die Fertigstellung des Bauprojekts etwas ganz Besonderes: „Wir haben im Stadtrat mehrere Jahre darüber diskutiert, nun haben wir endlich einen neuen Treff für die Jugend in Gersthofen“, erklärt Wörle die Bedeutung des neuen Skateparks. Er dankte seinen Stadtratskollegen für die Zusammenarbeit – der Entschluss, das Bauvorhaben umzusetzen, fiel schließlich einstimmig – und der Verwaltung der Stadt.

Daneben gelte dem Schweizer Bauunternehmen Bowl Construction AG und dem verantwortlichen Bauherren Erwin Rechsteiner ein ganz besonderer Dank für die hervorragende Umsetzung des Projekts. Er selbst sei von dem Ergebnis begeistert, das Schweizer Unternehmen habe eine filigrane Betonarbeit in die Landschaft gesetzt, so Wörle.

Etwas Neues zum Austoben

Auch der Gersthofer Markus Straub, der zur offiziellen Eröffnung mit seinen Eltern gekommen ist, ist von dem neuen Skatepark angetan: „Die Jugendlichen haben einfach etwas Neues zum Austoben gebraucht“, sagt er. Er selbst sei früher auch Skater gewesen und habe die vorherige Anlage genutzt. In den letzten Jahren habe die alte Anlage aber ein trauriges Bild abgegeben und sei nicht mehr angemessen gewesen. Er freue sich darüber, dass die Jugendlichen nun so eine moderne Anlage bekommen haben, so Straub.

Sven Eitner, Sprecher der Skatecommunity in Gersthofen, nutzte die feierliche Eröffnung des Skateparks jedoch auch, um einen Rückblick auf die Entstehung des Projekts zu wagen. 2014 habe der Jugendbeirat der Stadt nach mehreren Jahren des Stillstands beschlossen, das Thema wieder anzugehen. Ausdrücklich möchte er sich bei Stadt und Verwaltung bedanken. Es habe dann einige Zeit gedauert, bis die Vorschläge durchgesprochen worden seien und auch ein finanzieller Rahmen geschaffen wurde.

Jugendbeirat hatte ein Projekt vorgeschlagen

Die Baupläne seien dann immer konkreter geworden, und so habe es einen einstimmigen Beschluss für den Bau des Skateparks im Stadtrat gegeben. Besonders gefreut habe er sich darüber, eigene Ideen anbringen zu können, welche die Architekten teilweise umgesetzt hätten, sagt Eitner. Sven Eitner sparte jedoch nicht die Kritik aus, die er vor allem an die konservativeren Fraktionen im Stadtrat richtete. Der Jugendbeirat habe ursprünglich ein größeres Bauvorhaben vorgeschlagen, die Kosten hätten sich dann auf über 500.000 Euro belaufen.

Die konservativen Fraktionen hätten sich diesem Vorhaben versperrt, erklärt Eitner seinen Unmut. Er hoffe jedoch, dass sich die verantwortlichen Personen einen Ruck geben und es den Ausbau in den nächsten Jahren doch noch geben werde.

Und was sagen die Jugendlichen selbst zur neuen Skatinganlage? Der 17-jährige Luca aus Augsburg findet sie „richtig geil“. Er fahre mit seinen Freunden jeden Tag von Augsburg nach Gersthofen, um den neuen Skatepark nutzen zu können. Die alte Anlage sei nichts mehr gewesen, sagt er. Mit der neuen Anlage haben er und seine Freunde die Möglichkeit, ihrem Hobby wieder richtig nachzugehen.

