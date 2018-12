vor 6 Min.

Ein neues Gesicht bei der Laienbühne

Yvonne Weimann ist erstmals in Konradshofen dabei

Neben den „Stammspielern“ der Laienbühne Konradshofen stehen heuer auch ein neues und ein altbekanntes Gesicht auf der Bühne.

Erstmals mit von der Partie ist die 17-jährige Yvonne Weimann. In dem aktuellen Stück „Der Geist im Rathaus“ verkörpert sie Jaqueline, die erst seit Kurzem ihren Führerschein hat und die nicht nur Probleme beim Einparken, sondern auch beim Bezahlen von Strafzetteln hat.

Nach 16-jähriger Theaterpause greift heuer Jutta Schnell wieder ins Geschehen ein. Als Putzfrau im Rathaus und lebende Tageszeitung mischt sie die Handlung ordentlich auf – sie weiß über alles Bescheid und gibt dies unter dem Siegel der Verschwiegenheit brühwarm an jeden weiter.

Das Publikum darf sich bei dem lustigen Dreiakter, der ab 10. März auf dem Spielplan der Laienbühne Konradshofen steht, nicht nur auf viel Witz und Heiterkeit, sondern auch auf Übersinnliches freuen. Denn neben den Angestellten und Besuchern des Rathauses spukt auch ein Geist durch das Geschehen.

Insgesamt sechs Mal steht der Dreiakter von Hans Schimmel auf dem Spielplan in der ehemaligen Schule in Konradshofen. Premiere ist am Sonntag, 10. März um 14 Uhr. Zu sehen ist das Stück außerdem an folgenden Terminen: Samstag, 16. März (19.30 Uhr), Sonntag, 17. März (14 Uhr), Freitag, 22. März (19.30 Uhr), Samstag, 23. März (19.30 Uhr) und Sonntag, 24. März (14 Uhr).

Karten können ab sofort beim Ferienhof Gattinger unter der Telefonnummer 08204/ 1741 sowie mobil oder per WhatsApp unter der Telefonnummer 0151/ 14461051 bestellt werden.

Themen Folgen