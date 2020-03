11.03.2020

Ein putziger Held erlebt Abenteuer

„Der kleine Drache Kokosnuss“ kommt als Musical nach Gersthofen

Ein Kinderbuch als Live-Theaterstück: „Der kleine Drache Kokosnuss“ kommt in einer Musicalversion für junge Menschen in die Stadthalle Gersthofen. Für die Aufführung am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr verlosen wir fünfmal zwei Freikarten.

Die jungen Besucher erleben mit dem beliebten Drachenhelden Kokosnuss, dem Fressdrachenjungen Oskar sowie dem klugen Stachelschwein Matilda ein spannendes Abenteuer voller Zauberei und überraschender Wirkungen. Über fünf Millionen Bücher von Ingo Siegners Geschichte wurden bisher verkauft, es gibt zwei Kinofilme und eine eigene Serie auf dem Kinderkanal. Es spielt ein renommiertes Musicalensemble des Theaters Lichtermeer.

Für die Musicalvorstellung „Der kleine Drache Kokosnuss“ am Sonntag, 22. März, ab 15 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 19. März, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und schreibt uns, wie viele Bücher von dieser Geschichte schon verkauft wurden. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 13,40 (Kinder) oder 15,70 Euro (Erwachsene) gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

