Ein sommerlicher Spaß voller Wirrungen

Das Sommertheater München ist zu Gast in Heretsried. Zu sehen ist ein Stück mit politischen Seitenhieben

Von Michaela Krämer

Wie beliebt das Münchner Sommertheater ist, zeigte sich wieder einmal im Griechischen Theater in Heretsried: Der Nestroy-Hit aus dem Jahr 1841 „Das Mädl aus der Vorstadt“ war in kürzester Zeit ausverkauft, wie die Gastgeber Marlies und Sebastian Bernhard verraten. Seit rund zehn Jahren schon spielt das Sommertheater München nun schon in Heretsried.

Bereits eine Stunde vor Beginn ließen sich die Besucher das Gyros schmecken. „Wenn man schon ein griechisches Theater besucht, gehört ein entsprechendes Essen dazu“, sagten Walter und Annemarie Thiergärtner, Stammgäste der ersten Stunde. Noch schien die Sonne über der Bühne und den Sitzreihen.

Das titelgebende Mädl heißt Thekla und das Stück dreht sich um Ehre und Liebesglück der jungen Strickerin, gefährdet vom fälschlichen Verdacht gegen ihren Vater, einen Einbruchdiebstahl begangen zu haben. Die hochmütige Witwe Frau von Erbsenstein erhebt die schweren Vorwürfe aus Eifersucht, weil sie ihr Verlobter – von Gigl – trotz ihres Reichtums hat sitzen lassen und sich Thekla zugewandt hat.

Ein Stück, das gute Laune verbreitet, denn es ist gespickt mit zahlreichen gesellschaftskritischen, politischen und sozialen Seitenhieben und lustigen Liedern: „Lass’ ma ein jeden sei’ Freud“, „Weil dann wird’s bled“ und „Ein bisserl Glück“. Mit viel Wiener Schmäh erzählt hier Nestroy über das possierliche und charmante Wiener Leben im Biedermeier. „Der Zufall muss ein b’soffner Kutscher sein, wie der die Leut’ z’sammführt, des is stark.“ Von den großen bis in die kleinen Rollen war die Komödie gut besetzt und bereitete so dem Publikum ein lustvolles, musikalisches Bühnenvergnügen. Ulrike Dissmann hatte das Stück feinfühlig und mit der richtigen Portion Slapstick in Szene gesetzt und so ist eine Inszenierung mit Pfiff gelungen.

Apropos Dissmann: Sie wurde im vergangenen Jahr „für ihre außergewöhnlichen Verdienste um die Theaterlandschaft in der Landeshauptstadt München“ mit der Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Silber geehrt. Jedes Jahr studiert sie mit Profis und auch dem Nachwuchs ein Stück ein.

Und weil das Publikum vor allem Spaß haben will, sind es immer klassische Komödien, mit denen das Sommertheater seit dreißig Jahren auftritt. Neben „Der eingebildete Kranke“ von Molière, „Der zerbrochene Krug“ von Kleist oder „Was ihr wollt“ von Shakespeare, um nur einige zu nennen, ist es in diesem Jahr Nestroys „Das Mädl aus der Vorstadt“ – eine Posse mit Gesang.

Auch in der Kostümauswahl, von Dissmann selbst kreiert, wurde wieder einmal ganze Arbeit geleistet: Blümchenkleider und biedere Anzüge bis hin zu bunten Halstüchern und Hüten verzückten die rund 250 Zuschauer. Am Ende gab es eine Champagnerdusche zunächst für das Publikum in den ersten Reihen. Doch kurze Zeit später wurden auch alle anderen nass.

Allerdings fielen jetzt die Tropfen vom Himmel. Aber schon nach einer kurzen Wetterprognose hinter der Bühne ging es in den Endspurt. „Was hätten wir versäumt, wenn’s jetzt richtig geregnet hätte“, sagte ein sichtlich erleichterter Sebastian Bernhard.

