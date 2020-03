vor 16 Min.

Ein teuflisch gutes Schauspiel

Theaterbühne Meitingen führt den Dreiakter „Deifi Sparifankerl“ auf

Die Wartezeit für Theaterfreunde der ländlichen Bühne neigt sich dem Ende entgegen, denn mit dem bayerischen Lustspiel „Deifi Sparifankerl“, einem Schwank in drei Akten von Ralph Wallner, sorgt das Erwachsenen-Ensemble der Theaterbühne Meitingen unter Leitung von Gabi Baldermann an vier Theaterabenden bald wieder für gute Unterhaltung und Spannung. Die Vorstellungen finden am Samstag, 14. März, Samstag 21. März und Samstag 28. März um 19 Uhr sowie am Sonntag, 29. März um 18 Uhr im Bürgersaal an der Meitinger Schlossstraße statt. „Da bleibt bestimmt kein Auge trocken“, freuten sich die Akteure und Hintergrundunterstützer während der Proben für die Vorstellungen des höllisch-heiteren Dreiakters.

Kurz zum Inhalt des Stücks: Die verwaisten Geschwister Senta (Petra Liepert) und Bertl (Korbinian Mann) haben Mühe, ihr bescheidenes Leben auf dem Ziegenbauernhof, den die Eltern hinterlassen haben, zu bestreiten. Senta – eine fleißige, aber grauenhafte Köchin – versucht, ihren Bruder von etwaigen Spitzbübereien abzuhalten. Bertl, der von einem besseren Leben träumt, droht dagegen, von seinem Freund Stutz (Andreas Straub) zu einer für ihn bisher ungewöhnlich großen Lumperei überredet zu werden. In dieser Situation kommt der fidele, bayerische Teufel Luziferius Sparifankerl (Christoph Mann) ins Haus, um Bertl zu einer Untat anzustiften. (peh)

für die vier Theaterabende sind in der Buchhandlung Eser am Meitinger Marktplatz, Schloßstraße 2 sowie vor jeder Vorstellung an der Abendkasse im Bürgersaal erhältlich.

