00:34 Uhr

Ein tiefer Opernbass singt bei Kulturtagen

Nikolai Galkin und Ulrich Herrmann treten im Bürgersaal Margertshausen auf

Ein Lieder- und Arienkonzert mit dem Sänger Nikolai Galkin findet im Rahmen der Kulturtage Gessertshausen am Samstag, 25. Mai, um 18 Uhr im Bürgerhaus Margertshausen statt.

Nikolai Galkin studierte in Russland Ingenieurwesen, danach Gesang. Er sang an den Opernhäusern von Riga, Neustrelitz, Bremerhaven, Augsburg und zuletzt Linz.

Er ist ein Basso profondo, ein schwarzer Bass mit schier unendlicher Tiefe. Er wurde an der Oper mit den tiefsten Rollen betraut. Darüber hinaus wurde er auch in Rollen in höheren Tonlagen eingesetzt.

Beim Konzert wird er neben Arien aus den genannten Opern (in drei verschiedenen Sprachen) auch fröhliche und sentimentale Volkslieder aus Russland und der Ukraine singen, selbstverständlich in der Originalsprache. Die Begleitung übernimmt der Pianist Ulrich Herrmann, er war 24 Jahre lang Musikschulleiter in Dinkelscherben, danach hat er auch an Realschulen und Gymnasien unterrichtet. Er hat auch eine Menge Musik komponiert, unter anderem zwei Messen für Jugendchor und Instrumente, die Operette „Carlotta setzt ihr Köpfchen durch“ und ein Weihnachtsoratorium. Mit dem Salonorchester „Con sentimento“ gibt er jeden Sommer ein Konzert mit Unterhaltungsmusik-Operette-Folklore im Raum Augsburg-Dinkelscherben.

Herrmann wird auch einige eigene Kompositionen am Klavier spielen. Beim Konzert in Margertshausen wird es auch Häppchen und Getränke geben. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (AL)

