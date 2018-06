29.06.2018

Ein ungeliebter und gefährlicher Mitbewohner

Kostenfreie Spezialberatung zum Thema Schimmel

Schimmel gedeiht nicht nur in alten Gemäuern oder Kellern, sondern tritt regelmäßig auch in Neubauten oder nach Sanierungen auf. Dabei sind die Pilze ein ernst zu nehmendes Problem. So kann Schimmel die Bausubstanz und Einrichtung zerstören und gesundheitsgefährdend sein. Häufiger Streitpunkt ist die Frage, ob der Schimmel auf baulichen Gegebenheiten oder auf Nutzerverhalten gründet. Aufgrund zahlreicher Anfragen widmet sich die Spezialberatung der Energiesprechstunde des Landkreises Augsburg dem Thema Schimmel.

Ein Sachverständiger ist am Donnerstag, 5. Juli, von 9.15 bis 15.30 Uhr im Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, Zimmer 037, vor Ort. Dabei gibt er Antworten unter anderem auf Fragen, welche Ursachen Schimmelbildung hat und unter welchen Bedingungen Schimmel gedeiht. So ist bei Neubauten regelmäßig der Neubaufeuchte zu begegnen, bei älteren Objekten spielen schadhafte Rohrleitungen nicht selten eine Rolle. Stets gilt, dass zunächst bei der Ursache schnell Abhilfe geschaffen werden muss.

Die halbstündige Einzelberatung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0821/3102-2222 oder per E-Mail an klimaschutz@lra-a.bayern.de möglich. (AL)

