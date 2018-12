04.12.2018

Ein vorweihnachtliches Stelldichein in St. Wolfgang

Mit einem Gemeinschaftschor aller Teilnehmer, die „Hoch, tut euch auf“ vortrugen, endete das Adventskonzert in der Meitinger St.-Wolfgang-Kirche.

Chöre, Gruppen und Solisten stimmen in einer besonderen Atmosphäre auf die stade Zeit ein

Von Peter Heider

Das traditionelle Konzert zum ersten Advent in der Kirche St. Wolfgang ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Pfarreigemeinschaften. Für die zahlreichen Besucher ist es die Einstimmung in einer ganz besonderen Atmosphäre zur Einstellung auf die stade Zeit vor dem Weihnachtsfest.

„Seit zehn Jahren eröffnen wir die Adventszeit mit einem Konzert in unserem Gotteshaus und können uns Jahr für Jahr über einen großen Besucherzuspruch freuen“, sagte Pfarrer Gerhard Krammer zu den zahlreichen trotz des nasskalten Regenwetters gekommenen Zuhörer. „Der Advent ist eine Zeit, in der man sich nicht nur auf das bevorstehende Weihnachtsfest freuen sollte, sondern auch Rückschau auf das zu Ende gehende Jahr halten und dabei eine positive oder negative Bilanz ziehen kann“, sagte Krammer. Zum Auftakt ließ Alexander Ott eine Paraphrase über „Tochter Zion“ auf dem Königsinstrument, der Orgel erklingen.

Die Gruppe LechBlech erfreute die Besucher zuerst mit dem steirischen Hirtenlied „Grüß di Gott, Bartl“ und brachte anschließend den Zuhörern das steirische Volkslied „Seht ihr im einsamen Stalle“ von Pater Singer zu Gehör. Unter der Leitung von Frederike Schludi sang sich auch der Frauensingkreis in die Herzen der Konzertbesucher. Alexander Ott (Bass/E-Orgel/Flöten) bereicherte mit „O Come, O Come, Emmanuel“ den Konzertnachmittag, ehe Lektor Heiner Schilling mit der Lesung „Sich beschenken lassen“ für nachdenkliche Minuten im Gotteshaus sorgte.

Der Ellgauer Zweigesang, Marluis Kragl und Herta Dietrich, in festliche Dirndln gekleidet, bereicherten mit ihren Liedern das stimmungsvolle Nachmittagsprogramm, bevor der Männergesangsverein Liederkranz Meitingen unter der Leitung von Josef Deffner das Tiroler Weihnachtslied „Es ist schon gleich dunkel“ anstimmte. Monika Meitinger und Erika Beer (Gesang und Klavier) ließen das bekannte „Mariä Wiegenlied“ erklingen, und Heiner Schilling trug das Gedicht „Wann fängt Weihnachten an?“ vor. Unter anderem das „Konzert D-Dur“, ein Beitrag vom Instrumentalensemble des Kirchenchors, sowie das Lied „O Heiland, reiß den Himmel auf“ vom Kirchenchor Meitingen unter der Leitung Erika Beer zählten zu den weiteren Höhepunkten.

Bei ihrem zweiten Auftritt trug die Gruppe LechBlech das steirische Hirtenlied „Ihr Hirten, lauft nach Bethlehem“ und eine weiter steirische Komposition, „Bitt enk schön, steht’s nur auf“ vor. Abgerundet wurde das Konzert mit einem Gemeinschaftschor aller Konzertteilnehmer, die mit dem Lied „Hoch, tut euch auf“ die Konzertteilnehmer auf den Nachhauseweg schickten. Der Spendenerlös des Konzertes kommt der Pfarrkirche St. Wolfgang und der Kirchenmusik zugute.

Themen Folgen