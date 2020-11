vor 16 Min.

Ein weihnachtliches Alternativprogramm im Thierhaupten

Barbara Groer und Cilly Urban (von links) beim Aufbau der Werdenfelser Krippe in Thierhaupten.

Plus Gemeinsam mit dem Engerlmarkt muss in diesem Jahr in Thierhaupten auch die Krippenausstellung in ihrer sonst üblichen Form ausfallen. Doch es gibt einen Ersatz.

Von Laura Gastl

Wer in den vergangenen Jahren über den Thierhauptener Engerlmarkt geschlendert ist, hat häufig auch einen Stopp im ehemaligen Klosterrefektorium eingelegt. Dort zu sehen ist normalerweise eine beeindruckende Krippenschau des Freundeskreises Kloster Thierhaupten. Über knapp 400 Sammlerstücke verfügt der Verein. Gemeinsam mit dem Engerlmarkt muss dieses Jahr auch die Ausstellung in ihrer sonst üblichen Form ausfallen. Doch die Klosterfreunde haben sich ein Alternativprogramm einfallen lassen.

In acht Schaufenstern im Thierhauptener Ortskern sind bis zum Dreikönigstag verschiedene Weihnachtskrippen zu sehen – darunter orientalische Krippen, Kastenkrippen und eine Werdenfelser Krippe. Aufwendig in Szene gesetzt wurden die Sammlerstücke von Cilly Urban, Barbara Groer und Andreas von Mühldorfer.

Diese und weitere Krippen sind in den Schaufenstern in Thierhaupten zu sehen. Bild: Laura Gastl

Sie kennen ihre Schätze genau: So erklärt Cilly Urban, dass die Werdenfelser Krippe mit ihren vielen Einzelteilen und Details vom Künstler Richard Nepper angefertigt wurde. Eine der Kastenkrippen wiederum wurde in Tschechien aus Papier hergestellt und kam über die Sammlung Reiter zu den Klosterfreunden.

Ein bisschen weihnachtliche Stimmung in Thierhaupten erleben

Als Inspiration für die diesjährige alternative Krippenschau diente dem Kloster-Freundeskreis die Ausstellung der Krippenfreunde Augsburg und Umgebung: Der Verein zeigt seine Exponate schon seit mehreren Jahren in den Schaufenstern des ehemaligen Fischacher Schreibwarengeschäftes Pfitzmayer. Auch in Thierhaupten wolle man den Menschen heuer einen Anlass geben, rauszukommen und beim Spaziergang ein bisschen weihnachtliche Stimmung zu erleben, so Cilly Urban und Barbara Groer.

Diese und weitere Krippen sind in den Schaufenstern in Thierhaupten zu sehen. Bild: Laura Gastl

Zu sehen sind die abends beleuchteten Schmuckstücke in folgenden Schaufenstern in Thierhaupten: Raumausstatter Schenk, Versicherungsbüro Pröll, Fußpflege Ilka Kosick, Bäckerei Raba und Heiztechnik Gastl. Die Inhaber seien von der Aktion durchweg begeistert gewesen, so Cilly Urban und fügt hinzu: „Beim Aufbau waren auch schon Zaungäste da und fanden diese Art der Ausstellung super.“

Eine Kulturtenne für das umfangreiche Krippen-Repertoire

Übrigens: Derzeit entsteht im Westflügel des Klosters Thierhaupten eine Kulturtenne mit dauerhafter Lager- und Ausstellungsfläche für das umfangreiche Krippen-Repertoire der Klosterfreunde. So müssen die Krippen in Zukunft nicht mehr jedes Jahr auf- und wieder abgebaut werden. Der Verein hofft darauf, seine Exponate bereits zur Weihnachtszeit 2021 in den neuen Räumen zeigen zu können.

