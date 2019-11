vor 42 Min.

Ein weihnachtliches Wochenende

Der Katholische Frauenbund Dinkelscherben veranstaltet am kommenden Sonntag im Pfarrheim Dinkelscherben seinen Adventsbasar: (im Bild von links) Margot Scherer, Christl Mayr, Heidi Beßle, Karin Schubaur und Maria Mittermeier.

In Dinkelscherben beginnt in den kommenden Tagen die Vorweihnachtszeit

In der Adventszeit wird es in Dinkelscherben wieder die Veranstaltungsreihe „AdvenTour“ geben. An diesem Wochenende fällt der Startschuss.

Los geht es mit dem Vorweihnachtsmarkt am heutigen Samstag und morgigen Sonntag, 23. und 24. November. Nach ein paar Jahren Pause fanden sich in diesem Jahr unter der Organisation des Marktes und des Wirtschaftsfördervereins wieder genügend helfende Hände und Aktive, um eine bunte Budenstadt auf dem zentralen Marktplatz aufzubauen.

Am heutigen Samstag erstrahlt um 17 Uhr zum ersten Mal der Christbaum. Dieser wird bei Glühwein, Bratwürstchen und weihnachtlicher Musik der Jugendkapelle der Musikvereinigung Dinkelscherben eingeweiht. Für alle Kinder, die mit Laterne kommen, gibt es ein vorweihnachtliches Geschenk.

Am Sonntag, 24. November, von 11 bis 17 Uhr, hat der Weihnachtsbasar des Katholischen Frauenbundes geöffnet. Nach dem Gottesdienst werden die Adventskränze gesegnet, und es können all jene Dinge erworben werden, die vom Frauenbund und den teilnehmenden Gruppen hergestellt wurden. Geschmückte Adventskränze und Gestecke gehören dazu. Wie immer wird der gesamte Erlös gespendet. Ebenso haben an diesem Sonntag viele Geschäfte geöffnet und laden zum Bummeln ein.

Der nächste Weihnachtsmarkt findet einen Ort weiter statt. Am Samstag, 30. November, gestalten die Oberschöneberger Vereine wieder einen Weihnachtsmarkt am Vereinsheim Oberschöneberg. Nikolausbesuch, Auftritt der Ohrwürmer (18 Uhr), eine Brennholzversteigerung und eine riesige Tombola runden das Programm ab.

finden Sie in einem Programmheft im Internet unter www.dinkelscherben.info