16:18 Uhr

Einbrecher beim Schwarzfahren in der Straßenbahn gefasst

Ein 37-jähriger Slowene ist ohne Fahrschein in Augsburg unterwegs. Bei der Kontrolle findet die Polizei unter anderem Diebesgut aus einem Einbruch in Meitingen.

Fahndungserfolg für die Augsburger Polizei. Ein 37-jähriger Slowene ist bereits Ende der Dezember in Augsburg bei einer Kontrolle in der Straßenbahnlinie 4 in Augsburg ohne Fahrschein aufgefallen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke übergaben den Mann daraufhin der Polizei, da er sich nicht ausweisen konnte. Und die Beamten fanden schnell heraus, dass Schwarzfahren nicht das einzige Delikt des Slowenen war.

Die Streifenbesatzung der Polizei konnte nicht nur die Identität des 37-jährigen Slowenen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, feststellen. Sie entdeckten in einer mitgeführten Tasche des Manns zudem verdächtige Gegenstände. Gefunden wurden unter anderem eine Taschenlampe, Handschuhe und diverse Schmuckstücke, woraufhin die Polizisten den Verdacht schöpften, dass es sich bei dem Mann um einen Einbrecher handeln könnte.

Diebesgut in mehreren Verstecken gelagert

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten daraufhin mehrere Verstecke des 37-Jährigen ausfindig gemacht werden, wo weiteres Diebesgut gelagert war. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand steht der Mann laut Polizei im Verdacht, am 23. Dezember in Meitingen in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Dort wurden Bargeld und verschiedene Wertgegenstände gestohlen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen. Wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls wurde dieser auch gleich in Vollzug gesetzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun, ob dem Slowenen weitere Einbrüche zugeordnet werden können. (thia)

Themen folgen