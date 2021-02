vor 24 Min.

Einbrecher dringen in Hegnenbach in ein unbewohntes Haus ein

Die unbekannten Täter drangen in der Ganghoferstraße in einen Gebäudekomplex ein, der aus einem Wohnhaus und Hallen besteht.

Die Täter durchsuchen in dem Gebäudekomplex in Hegnenbach zwar sämtliche Räume, richten allerdings nur einen Sachschaden an.

Das falsche Objekt haben sich Einbrecher in Hegnenbach ausgesucht. Die unbekannten Täter durchsuchten laut Polizei zwar alle Räume, fanden aber keine Beute.

Gebäudekomplex war seit längerer Zeit unbewohnt

Der Einbruch ist im Zeitraum zwischen 1. Januar und 15. Februar verübt worden. Die unbekannten Täter drangen in der Ganghoferstraße in einen Gebäudekomplex ein, der aus einem Wohnhaus und Hallen besteht. Das Objekt ist seit längerer Zeit unbewohnt. Offenbar konnten die Diebe nichts entwenden. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. (thia)

