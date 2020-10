vor 17 Min.

Einbrecher durchsucht Wohnhaus und erbeutet Geld

Ein größerer Bargeldbetrag wurde bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Diedorf erbeutet.

Von Gunter Oley

In Diedorf wurde am Freitag zwischen 17.30 und 20.15 Uhr in der Zugspitzstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei gelangten der oder die Täter über eine Terrassentür ins Gebäude. Anschließend wurde das ganze Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Gestohlen wurde nach dem bisherigen Kenntnisstand unter anderem ein größerer Betrag an Bargeld. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Hinweise, die zur Klärung der Straftat führen können, nimmt die Polizeiinspektion in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

