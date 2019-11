12:04 Uhr

Einbrecher durchwühlen alle Schränke im Haus

Über das Kellerfenster sind die Einbrecher in das Haus eingedrungen.

Täter dringen in frei stehendes Einfamilienhaus ein.

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum vom 1. bis 7. November in Diedorf-Fuchsberg in ein frei stehendes Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter drangen laut Polizei über das aufgehebelte Kellerfenster ein und durchwühlten sämtliche Schränke im Haus. Der Diebstahlsschaden wird noch ermittelt. Der Sachschaden wird als gering geschätzt. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (kar)

Themen folgen