vor 41 Min.

Einbrecher entkommt in Anhausen einem Großaufgebot der Polizei

Zehn Streifen und Hunde jagten den unbekannten Einbrecher durchs Anhauser Tal. Doch der Täter entkommt. Hatte er ein Fluchtauto?

Aufregung am Montagvormittag im idyllischen Diedorfer Ortsteil Anhausen. Dort jagte eine großes Polizeiaufgebot einen Einbrecher, der zuvor in ein Einfamilienhaus eingestiegen war. Dabei war er von der Bewohnerin ertappt worden.

Am Vormittag war die 75-Jährige Bewohnerin des Hauses in der Ringstraße am Waldrand im Anhauser Tal laut Polizei in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.36 Uhr beim Einkaufen. Bei ihrer Rückkehr um 11.36 Uhr traf sie laut Polizei im Wohnzimmer auf einen Mann.

Dieser flüchtete daraufhin sofort über den Wintergarten nach draußen. Er war vermutlich über eine offenstehende Terrassentür oder -fenster eingedrungen. Trotz einer umfangreichen Sofortfahndung mit zehn Funkstreifen einschließlich einem Diensthundeführer konnte der Täter entkommen.

Einbrecher erbeutet Schmuck in Anhausen

Den ersten Ermittlungen zufolge hatte er wahrscheinlich in Tatortnähe ein Auto abgestellt und ist mit diesem geflüchtet. Über das vermutliche Fluchtfahrzeug ist noch nichts Näheres bekannt. Er konnte diversen Schmuck in noch unbekannter Höhe erbeuten.

Die Beschreibung des Unbekannten

Nach Angaben der Geschädigten ist der Täter ca. 30 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, hat schlanke, helle, blonde, kurze Haare, europäisches Aussehen und war mit einer pastellfarbenen, wattierten, ärmellosen Weste und einer hellen Hose bekleidet. Zeugenhinweise an die Polizei Zusmarshausen werden erbeten. Telefon: 08291/18900. (AZ/cf)

