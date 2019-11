21.11.2019

Einbrecher fährt Stapler

Kurioser Diebstahl in Spedition

Vermutlich mit einem Gabelstapler hat ein Einbrecher in der Nacht auf Dienstag zwei Paletten mit Ersatzteilen aus dem Lager einer Speditionshalle an der Otto-Hahn-Straße in Gersthofen geschafft. Laut Polizei stellte er sie dann an einer Radunterführung an der Otto-Hahn-Straße nahe Ikea ab. Dort sah ein Zeuge die beiden Paletten gegen 6 Uhr noch stehen. Gegen 9.30 Uhr waren die beiden Paletten verschwunden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei Gersthofen sucht nun Zeugen, die am Dienstag zwischen 6 und 9.30 Uhr die Otto-Hahn-Straße im Zeitraum passiert hatten. Wer konnte beobachten, wie Paletten am Radweg in ein Fahrzeug verladen wurden? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (mcz)