vor 32 Min.

Einbrecher gelangt in Gersthofen über Balkon in Wohnung

In Gersthofen verschaffte sich ein Einbrecher über den Balkon Zutritt zu einer Wohnung. Weil es ihm misslang, das Fenster aufzuhebeln, schlug er die Scheibe ein.

Zu einem Einbruch in eine Hochparterre-Wohnung kam es im Zeitraum zwischen Mittwoch, 7. Oktober, 21.55 Uhr, und Donnerstag 8. Oktober, 10.10 Uhr, in der Mendelssohnstraße in Gersthofen. Laut Polizei gelangte ein bislang unbekannter Täter über das Balkongeländer an ein Fenster, das er aufzuhebeln versuchte.

Nachdem dies offensichtlich misslungen war, schlug er ein Loch in die Scheibe und konnte daraufhin den Fensterflügel am Griff öffnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Wert des entwendeten Diebesguts kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter 0821/323 1810 zu melden. (AZ)

Themen folgen