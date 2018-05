vor 19 Min.

Einbrecher haben es auf Süßigkeiten abgesehen

Diebe verschaffen sich Zugang zu einer Schule in Neusäß. Der aktuelle Polizeireport im Überblick.

Von Matthias Schalla

Die Gier nach Süßigkeiten war offenbar zu groß. Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag und Montagmorgen in eine Schule im Stadtgebiet von Neusäß eingebrochen. Die Diebe verschafften sich laut Polizei auf unbekannte Weise Zutritt in das Gebäude. Schließlich knackten sie in der Schule mehrere Schösser, um an die Süßigkeiten zu gelangen. Die Täter stahlen Waren im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 Euro.

Traktorfahrer biegt beim Überholvorgang ab

Missglückt ist ein Überholmanöver am Montag auf der Kreisstraße von Neukirchen in Richtung Thierhaupten. Ein 30-jähriger Autofahrer wollte dort gegen 10.35 Uhr einen Traktor überholen. Im gleichen Moment bog jedoch der 67-jährige laut Polizei nach links in einen Feldweg ab. Beide Fahrzeuge berührten sich, wobei ein Gesamtschaden von rund 6500 Euro entstand.

25-Jähriger übersieht Auto beim Spurwechsel

Beim Spurwechsel hat ein 25-jähriger Autofahrer am Montag ein anderes Fahrzeug übersehen. Der Mann wollte gegen 12.10 Uhr aufgrund stockenden Verkehrs vom rechten Fahrstreifen auf die Linksabbiegespur an der Augsburger Straße wechseln. Gleichzeitig hatte sich aber laut Polizei eine 24-jährige Frau auf dieser Spur eingeordnet, da sie in Richtung Bahnhofstraße abbiegen wollte. Der 25-jährige streifte die rechte Fahrzeugseite der 24-jährigen. Der Gesamtschaden, beträgt rund 5000 Euro.

