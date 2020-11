vor 53 Min.

Einbrecher hebelt in Langweid das Fenster einer Firma auf

Ein Einbrecher hat am Sonntag in einem Gewerbebetrieb an der Gottlieb-Daimler-Straße in Langweid zugeschlagen.

Dem Täter fällt in den Büroräumen in Langweid Bargeld in die Hände. Der Sachschaden ist jedoch ungleich höher.

Ein Einbrecher hat am Sonntag in einem Gewerbebetrieb an der Gottlieb-Daimler-Straße in Langweid zugeschlagen. Der Täter hatte es auf Bargeld abgesehen.

Einbrecher durchsucht in Langweid Büros

Nach Auskunft der Polizei hebelte der Unbekannte zwischen 19.15 und 19.30 Uhr ein Fenster an dem Gebäude auf. Anschließend kletterte er hinein und durchsuchte den Bürotrakt. Dabei fielen ihm rund 300 Euro Bargeld in die Hände. Am aufgebrochenen Fenster entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. (thia)

