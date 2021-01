11:04 Uhr

Einbrecher in Gablingen steht mit leeren Händen da

Ein Einbrecher hat in den vergangenen Tagen in Gablingen zugeschlagen.

Ein Unbekannter schlägt in einem Lagerhaus in Gablingen die Scheibe ein und klettert durchs Fenster. Den Aufwand hätte er sich allerdings auch sparen können.

Ein Einbrecher hat in den vergangenen Tagen in Gablingen zugeschlagen. Der Täter drang laut Polizei im Zeitraum zwischen Donnerstag, 31. Dezember, und Montagmorgen in ein Gebäude am Baggersee ein.

Um in das Objekt zu gelangen, hatte der Unbekannte zuvor die Fensterscheibe eingeschlagen. Der Einbrecher lief daraufhin durch die Räumlichkeiten und suchte nach etwas Wertvollem. Da er dort jedoch nichts Brauchbares fand, verließ der Täter das Gebäude ohne Beute wieder über ein Rolltor. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. (thia)

