vor 38 Min.

Einbrecher in Stadtbergen plündern die Kaffeekassen

Unbekannte durchsuchen eine Firma in der Ulmer Landstraße und haben es ausschließlich auf Bargeld abgesehen. Der aktuelle Polizeireport.

Unbekannte sind in eine Firma in der Ulmer Landstraße im Bereich der Benzstraße eingebrochen. Die Tat muss laut Polizei im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag, 17.30 bis 6.15 Uhr, passiert sein. Die Einbrecher drangen über ein Erdgeschoßfenster in das Objekt ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten aus Kaffeekassen einen niedrigen Bargeldbetrag. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise.

Gersthofen: Autofahrer übersieht eine Lkw-Wechselbrücke

Die Wechselbrücke eines Lastwagens hat ein Autofahrer am Dienstag auf der Freiburger Straße in Gersthofen beim GVZ übersehen. Den Container hatte gegen 23 Uhr ein Lkw-Fahrer abgestellt, damit diesen sein Kollege übernehmen kann. Der 29-Jährige bemerkte dies laut Polizei jedoch zu spät und fuhr mit seinem Auto gegen einen Standfuß der Wechselbrücke, wobei ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro entstand.

Meitingen: Riskanter Spurwechsel auf der B2 mit teuren Folgen

Mit einem riskanten Abbiegemanöver hat eine 36-jährige Autofahrerin am Dienstag einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Die Frau wollte von der Staatsstraße 2382 (Meitingen - Langenreichen) gegen 13.30 Uhr nach links auf die B2 in Fahrtrichtung Augsburg abbiegen. Hierbei verpasste sie jedoch laut Polizei die Einfahrt in die Auffahrtsschleife. Kurzentschlossen bremste sie ab und lenkte über eine Sperrfläche nach links, um über die gegenüberliegende, rechte Einfädelspur, auf die B2 zu gelangen. Mit diesem plötzlichen Richtungswechsel hatte ein 38-jähriger Autofahrer, der sich hinter ihr befand, nicht gerechnet. Die beiden Autos kollidierten, wobei ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro entstand.

Welden: 7500 Euro Schaden nach einem Vorfahrtsfehler

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 18-Jährige am Dienstag um 19.35 Uhr in Welden. Die junge Frau war laut Polizei auf dem Mühlweg unterwegs und stieß beim Einbiegen in die Hofstetter Straße mit einer bevorrechtigten 24-jährigen Autofahrerin zusammen. Diese wurde leicht verletzt und musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

Zusmarshausen: Weißer Dodge auf dem Parkplatz beschädigt

Ein weißer Dodge Challenger ist am Dienstag zwischen 16.30 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Zusmarshausen, Wertinger Str. 37, beschädigt worden. Laut Polizei hat ein Unbekannter im Heckbereich des Wagens an der Ladekante einen etwa 15 Zentimeter langen Kratzer hinterlassen. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen Folgen