09:30 Uhr

Einbrecher klauen Bargeld bei Firma in Hirblingen

Bislang unbekannte Einbrecher hebeln ein Fenster auf und steigen in das Gebäude einer Firma in Hirblingen ein. Sie stehlen Bargeld im vierstelligen Bereich.

In eine Firma in Hirblingen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster auf. Sie stiegen in die Firma im Gemeindegebiet ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Unbekannte klauen Bargeld im vierstelligen Bereich

Wie die Polizei berichtet, wurde Bargeld im vierstelligen Bereich gestohlen. Durch das Aufhebeln des Fensters entstand zudem ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (kinp)

