Einbrecher klaut Goldschmuck aus Haus in Adelsried

Ein oder mehrere Einbrecher haben am Wochenende Goldschmuck aus einem Haus in Adelsried geklaut.

Ein Unbekannter ist in ein Einfamilienhaus in Adelsried eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Einbrecher hat Goldschmuck im Wert von etwa 1000 Euro aus einem Einfamilienhaus in Adelsried geklaut. Laut Polizei schlug der Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnacht zu. Der oder die Täter gelangten über einen Wintergarten in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (kinp)

