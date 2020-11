vor 31 Min.

Einbrecher klettert in Gablingen durchs Fenster in ein Geschäft

Ein Einbrecher hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gablingen zugeschlagen.

Im Gemeindegebiet hebelt ein Unbekannter ein Fenster auf. Doch der Sachschaden ist höher als die Beute.

Der Unbgekannte hatte zuvor das Fenster an einem Geschäftsgebäude im Gemeindegebiet aufgehebelt.

Beim Durchsuchen der Räume fiel dem Einbrecher laut Polizei ein geringer Geldbetrag in Höhe von rund 150 Euro in die Hände. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (thia)

