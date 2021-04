vor 33 Min.

Einbrecher knackt einen Tresor in Hirblingen

Einen Tresor hat ein Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hirblingen knacken können. Beim Öffnen der Türe musste er aber feststellen, dass sich seine Bemühungen nicht gelohnt haben. Der unbekannte Täter verschaffte sich laut Polizei in der Zeit zwischen 19 und 5.30 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände in Hirblingen, "Am Rosshimmel" im Bereich der 10er-Hausnummern. Dort drang er in ein Bürogebäude ein und machte sich an einem Tresor zu schaffen, den er schließlich öffnen konnte. Durch den Einbruch wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht, wobei der Beuteschaden lediglich im einstelligen Eurobereich liegt. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 0821/323 3810. (thia)

