vor 18 Min.

Einbrecher scheitern an Haustüre

In Altenmünster versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Die Einbruchsspuren beweisen es: Im Vogtweg in Altenmünster versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus zu gelangen.

An der Haustüre wurden Hebelspuren festgestellt, außerdem war die Glaseinfassung der Türe in Höhe des Türgriffes eingeschlagen worden. Ins Haus kamen die Unbekannten nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900. (mcz)

