11:15 Uhr

Einbrecher schlägt in nur einer Nacht zweimal zu

Der Täter sucht in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Firmen in Langweid-Foret heim. Einmal findet er keine Beute, das andere Mal einen Tresor.

Zwei Firmen in nur eine Nacht sind im Industriegebiet Langweid-Foret von einem unbekannten Einbrecher heimgesucht worden. Ein Gebäude musste der Täter noch ohne Beute verlassen, im zweiten wurde er jedoch fündig.

Beide Einbrüche sind in der Nacht von Montag auf Dienstag passiert. Dabei drang der Unbekannte einmal in der Weberstraße gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchte es. Hier konnte er aber nach Auskunft der Polizei nach ersten Erkenntnissen keine Beute machen. An den aufgehebelten Türen entstand allerdings ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Einbrecher entdeckt einen Möbeltersor

Das zweite Objekt liegt in der Parkstraße in Foret. Hier durchsuchte der Täter die Büroräume. Dabei entdeckte der Einbrecher einen Möbeltresor. Die Polizei fand ihn später bei ihren Ermittlungen aufgebrochen vor. Der Täter erbeutete einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird mit rund 5000 Euro beziffert. (thia)

Themen Folgen