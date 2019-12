vor 18 Min.

Einbrecher stehlen 80 Kilogramm schweren Tresor

Unbekannte sind in Welden in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben einen 80 Kilogramm schweren Safe entwendet. (Symbolfoto)

Die Polizei sucht nach dem Fluchtwagen. Auch im weiteren Landkreis hatten die Beamten vor Weihnachten viel zu tun: In Adelsried suchen sie nach einem Unfall den Verursacher.

Unbekannte Täter sind am 23. Dezember in ein Einfamilienhaus in Welden eingebrochen. Geschehen ist der Einbruch laut Polizei zwischen 14 und 18.55 Uhr in der Rosenstraße. Mit einem 12 Millimeter breiten Schraubenzieher hat der Täter eine Terrassentür aufgebrochen und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Dort durchwühlte er das Schlafzimmer und entwendete einen rund 80 Kilogramm schweren Tresor. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 2000 Euro Schaden, der Diebstahlschaden ist bislang noch nicht ermittelt. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 08291/18900. Die Beamten suchen nach verdächtigen Fahrzeuge, da der schwere Tresor vermutlich auf diesem Weg abtransportiert wurde.

Die Fahrertüre eines Ford Kuga wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Geschehen ist der Vorfall laut Polizei bereits am 20. Dezember zwischen 16.30 und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarktes in Adelsried. Die Geschädigte meldete sich jedoch erst jetzt bei den Beamten. Diese rekonstruieren den Unfall so: Die Fahrertüre war im unteren Bereich zwischen 40 und 50 Zentimetern eingedrückt. Aufgrund des Schadenbildes gehen die Beamten davon aus, das ein bislang unbekannter Wagen beim Ausparken mit seiner Anhängerkupplung gegen das Fahrzeug der Geschädigten stieß. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Zeugenhinweise unter Tel. 08291/ 18900 an die Polizei Zusmarshausen. (AL)

Themen folgen