vor 21 Min.

Einbrecher stehlen den Tresor einer Bäckerei

Die Diebe dringen Montagnacht durch ein Fenster ein und machen kurzen Prozess.

Einbrecher haben eine Bäckerei in Steppach Am Dreieck heimgesucht. Die Täter drangen laut Polizei im Zeitraum zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagfrüh, 5 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in die Räume ein.

Dort entwendeten sie den kompletten Tresor mit den Tageseinnahmen im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (thia)

Themen Folgen