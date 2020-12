12:26 Uhr

Einbrecher wollen in ein Autohaus in Dinkelscherben eindringen

In der Nacht haben sich Einbrecher an einem Autohaus im Ortsteil Ried zu schaffen gemacht. Warum sie ohne Beute abziehen mussten.

Von Regine Kahl

Im Dinkelscherber Ortsteil Ried haben Unbekannte versucht, in ein Autohaus einzubrechen. Die Tat hat sich laut Polizei am Donnerstag etwa um 23.40 Uhr in der Firma in der Dinkelscherbener Straße ereignet. Die Täter schnitten ein Loch in den Zaun und versuchten mit Gewalt über ein Fenster des Bürogebäudes in das Autohaus zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Die Täter mussten ohne Beute ihr Vorhaben aufgeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Telefon 08291/1890-0.

Themen folgen