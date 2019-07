09:36 Uhr

Einbrecher ziehen wieder ab

Über eine Türe wollten Einbrecher in einen Gastro-Betrieb.

Einen Gastrobetrieb im Industriegebiet Untermeitingen hatten Einbrecher im Visier.

Den Tätern gelang es nicht in das Gebäude einzudringen. Der Betreiber stellte Hebelspuren an der Eingangstüre fest und meldete dies der örtlichen Polizeidienststelle. An der Türe entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Schwabmünchen ermittelt nun wegen versuchtem Einbruchdiebstahl.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mcz)

