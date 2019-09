vor 8 Min.

Einbruch in Gartencenter vereitelt

Unbekannte brachen in ein Gartencenter in Neusäß ein, wurden aber vertrieben.

Täter gelangen nicht ins Innere. Schaden wird erst am Morgen danach entdeckt.

In der Nacht zum Samstag wollten Unbekannte im Gartencenter Wörner in Neusäß einbrechen. Nachdem der Alarm losgegangen war, rückte die Polizei aus. Sie suchte daraufhin das Areal mit mehreren Streifen, darunter auch ein Diensthund, und einem Verantwortlichen der Firma Wörner ab. Es konnte in der Nacht nichts Auffälliges festgestellt werden.

Plexiglaselement weggehebelt

Am Morgen entdeckte dann der Mitarbeiter der Firma ein weggehebeltes Plexiglaselement. Das Element war nicht gesplittert und wieder nahezu ganz in die Ausgangsposition zurückgefedert. Daher war es in der Nacht nicht entdeckt worden. Es wurde nichts gestohlen, da der oder die unbekannten Täter nicht ins das Gebäude eindringen konnten. (kar)

