vor 38 Min.

Einbruch in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses

Täter durchwühlen in Diedorf vom Ergeschoss bis zum 2. Stock sämtliche Wohnungen. Auch an weiteren Orten im Augsburger Land sind Diebe aktiv.

Gleich mehrere Wohnungen nacheinander haben Einbrecher im Deuringer Weg in Diedorf durchsucht. Die Täter verschafften sich zunächst in der Ergeschosswohnung des Mehrfamilienhauses Zugang und durchwühlten sämtliche Räume. Anschließend zogen sie laut Polizei weiter in den 1. und dann den 2. Stock. Auch hier wurden die Wohnungen auf Beute durchsucht.

Der genaue Diebstahlsschaden muss noch ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Einbruch im Zeitraum von Samstag auf Montag verübt wurde. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

Altenmünster: Täter brechen Baucontainer auf

Unbekannte Täter haben im Zeitraum an einem Rohbau in Zusamzell, Bauernfeldstraße, die Türe zum Baucontainer aufgehebelt und diverse Gerätschaften und Bauwerkzeuge entwendet. Der genaue Diebstahlsschaden wird derzeit noch ermittelt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Tatzeitraum war vermutlich zwischen Mittwoch vergangene Woche und Montag. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

Gersthofen: Unbekannter zapft 300 Liter Kraftstoff ab

Rund 300 Liter Diesel hat ein Unbekannter am Wochenende in Gersthofen von einem Lastwagen abgezapft. Der Täter brach nach Auskunft der Polizei das Schloss des Tankdeckels auf und saugte dann den Kraftstoff aus dem Tank. Der Lkw war zwischen Samstag und Montagmorgen an der Henleinstraße in Gersthofen abgestellt. (thia)

