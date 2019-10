vor 39 Min.

Einbürgerung: „Deutschland ist jetzt Heimat“

Fast 300 Landkreisbewohner erhielten in den vergangenen 12 Monaten die deutsche Staatsbürgerschaft.

Von Petra Krauss-Stelzer

„Juhu, ich hab’s geschafft!“, jubelte der in Indien geborene Mayank Jain, als er die Urkunde in Händen hielt, die ihm die deutsche Staatsbürgerschaft bestätigte. Der junge Mann berichtete bei der Einbürgerungsfeier im Landratsamt Augsburg vor vielen „neuen“ Staatsbürgern gerührt und begeistert von seiner Geschichte – ebenso Mohammad Sulaiman aus Syrien, der die vielen frischgebackenen Deutschen, die mit ihren Familien zur Feier gekommen waren, schlicht mit „Grüß Gott“ begrüßte, um abschließend dankbar zu sagen: „ Deutschland ist ein tolles Land, mit viel Liebe und vielen Chancen.“

299 neu Staatsbürger im Landkreis seit Oktober 2018

Zwei berührende Beispiele von Leben und Schicksalen von Menschen im Landkreis Augsburg, die nun offiziell Deutsche geworden sind: Insgesamt 299 Frauen und Männer hätten seit der Einbürgerungsfeier im Oktober 2018 im Landkreis die Staatsbürgerurkunde erhalten, so Susanne Lerner, Fachbereichsleiterin Staatsangehörigkeits- und Personalstandswesen im Landratsamt Augsburg. Jedes Jahr im Oktober werden „die Neuen“ offiziell bei einer Feier begrüßt – heuer von stellvertretendem Landrat Heinz Liebert. Dieser stellte der festlich gestimmten Gästeschar zunächst den Landkreis Augsburg in einem Film vor und beschrieb ihnen dann in eigenen Worten die Lebensqualität, die Landschaft und wirtschaftliche Prosperität der neuen Heimat. Die Augsburger Landbläser unter Leitung von Dirigent Wolfgang Scherer spielten für die Neubürger nicht nur schwäbische Weisen, sondern intonierten abschließend auch die Bayernhymne und die deutsche Nationalhymne.

Aus rund 50 Nationen sind Menschen in den vergangenen Jahren eingebürgert worden

In den vergangenen Jahren seien Menschen aus rund 50 Nationen im Landkreis Augsburg eingebürgert worden, erinnerte Liebert, und damit liege der Landkreis an fünfter Stelle der 71 Landkreise in Bayern. Liebert überreichte jedem neuen Staatsbürger das Landkreisbuch, und alle durften sich ins Goldene Buch des Landkreises eintragen.

Das machten Mayank Jain, von Beruf Ingenieur, und seine als Ärztin arbeitende und ebenfalls „eingebürgerte“ Frau Sayli Jain mit Vergnügen. Beide sprechen fließend Deutsch. Mayank Jain kam als Student ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland, „kein bequemer Start“, sagte er, der damals die Sprache nicht beherrschte und einsam war. Mit zunehmenden Deutschkenntnissen änderte sich das Blatt. Nach dem Studium wollte er zunächst hier noch Berufserfahrung sammeln, bevor es nach Indien zurückgehen sollte. Aber Mayank Jain fühlte sich in Deutschland immer wohler, gewann Freunde, seine Frau folgte ihm, die beiden Kinder sind in Deutschland geboren, die Familie lebt in Stadtbergen. „Zuhause ist, wo das Herz ist. Deutschland ist jetzt meine Heimat!“

Nach langer Flucht 2012 in Kutzenhausen angekommen

Eine von Syrien bis Japan führende Flucht mit insgesamt 33.000 Kilometern hatte Mohammad Sulaiman hinter sich, bis er Ende 2012 in Kutzenhausen landete. In der Heimat war der Lehrer für Literatur und Englisch zweimal verhaftet worden. Nach dem Integrationskurs im Landkreis arbeitete er als Leiter einer Asylunterkunft der Diakonie, heute studiert Sulaiman in einem dualen Studium als Mitarbeiter bei der Stadt Augsburg Soziale Arbeit, ist mit einer Deutschen verheiratet und lebt in Königsbrunn. Was den Unterschied der Kulturen ausmacht? „Ich habe in Syrien eine Familie, mit Cousins und Onkeln, von mehr als 260 Menschen – bei meiner Frau sind es nur 19!“, lacht der 34-Jährige. Es sei eine Ehre für ihn, die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten zu haben.

Seit 20 Jahren lebt Ufuk Calisici in Augsburg, wo der heute 39-Jährige Soziologie studiert hat. Durch die Heirat mit seiner Frau und durch den Job habe er hier Wurzeln geschlagen, arbeite seit Kurzem im Landratsamt Augsburg. Er schätze die Vielfalt und Freiheit in Deutschland. Jetzt wollte er, betonte der in Neusäß lebende gebürtige Türke, die deutsche Staatsbürgerschaft: „Man will doch wählen und am politischen Leben teilnehmen!“

Gerade dies zu tun hatte kurz vorher stellvertretender Landrat Heinz Liebert die neuen Mitbürger aufgefordert: eines der wesentlichen Rechte in unserem freien Land – das „eklatant wichtige Wahlrecht“ – auch auszuüben und zum Wählen zu gehen: etwa gleich zu den Kommunalwahlen im Frühjahr 2020. Bei Getränken und Häppchen wurde abschließend gemeinsam gefeiert.